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出走議員吳元之 暫時逃過州長追殺

編譯組／綜合報導
民主黨州眾議員吳元之(中)申請人身保護對抗州府的逮捕令。（KPRC）
民主黨州眾議員吳元之(中)申請人身保護對抗州府的逮捕令。（KPRC）

德州眾議會議長費蘭（Dade Phelan）10日簽署52位民主黨籍議員的民事拘捕令，議員吳元之（Gene Wu）11日隨即聲請人身保護令，並在當天獲得哈里斯(Harris)縣230區地院同意核發，讓吳元之暫時逃過州長艾伯特的「追殺」。

吳元之在開庭結束後表示，今天的判決是讓艾伯特知所進退，德州仍然是個民主之地，他與其他議員既是民主黨人，也是捍衛人民投票權的民意代表。

KPRC法律顧問Brice Wice指出，吳元之聲請保護令是正確的決定，在法院同意核發後，燙手山芋就回到費蘭與艾伯特的手上了，看是要提起民事上訴，或是乾脆全面開戰，提起刑事上訴。

德州最高法院9日認定，議會得以拘捕刻意缺席的議員，以達成開議的法定人數。眾議會10日隨即以80票贊成、12票反對，通過民事拘捕令。議長費蘭的拘捕令針對52名民主黨籍議員，但不包括其他「願意配合」的15名議員，10日的臨時會中，有11人出席。

法院判決結果當然再度引起兩方論戰。吳元之一方主張，保護令讓他與其他議員得以免於被拖回議會，進行違反意願的投票行為，民主黨人還是會堅持到底，捍衛德州人的投票權力。共和黨籍的Briscoe Cain則批評，民主黨人總是詭計百出，而且不顧名聲，請他們趕緊回到議會，盡議員該盡的本分吧。

 

法院批准吳元之的人身保護令。（KPRC）
法院批准吳元之的人身保護令。（KPRC）

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