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德州染疫急診 到鄰州也只能候補床位

編譯組／綜合報導
休士頓新冠病患柯托急需轉院，大醫院ICU卻一床難求，家人只能透過窗戶探視。（FOX）
休士頓新冠病患柯托急需轉院，大醫院ICU卻一床難求，家人只能透過窗戶探視。（FOX）

休士頓近郊的阿塔斯科西塔（Atascocita）一名新冠重症患者急需轉到大醫院治療，但休士頓地區大醫院的ICU卻都已滿載，只有赫曼紀念醫院（Memorial Hermann）可能還有空床，54歲的柯托（Tim Cotto）能否得救正是命懸一線。

柯托日前被送到Kingwood Emergency Center後，狀況越來越差，全靠呼吸器維生，因為缺氧，連話都說不出來。妻子Tracy Cotto與四名子女只能一起為他祈禱，希望他能撐下去。

柯托太太說，先生的病情複雜，需要送到大醫院，才能由專科醫生救治，但LBJ Hospital、Ben Taub、休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）都已經額滿，只赫曼紀念醫院還有機會。

柯托太太說，先生的狀況越來越糟，現在完全得靠呼吸器維生，接下來只能插管，他的血氧濃度已經低到無法講話，但是德州境內卻沒有地方可以容納他，先生甚至在新墨西哥州和猶他州，都只能排上候補名單。

柯托太太說，她已經不知道該怎麼辦才好了，如果祈禱有用的話，那她就整天祈禱好了。柯托14歲的女兒 Andie說，現在她們只能透過急診室的玻璃窗看著爸爸，有時真的很難，因為他已經不像他了，「我超想跟他說說話的，但真的很難」。

休士頓新冠病患柯托急需轉院，大醫院ICU卻一床難求，家人只能透過窗戶探視。（FO...
休士頓新冠病患柯托急需轉院，大醫院ICU卻一床難求，家人只能透過窗戶探視。（FOX）

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