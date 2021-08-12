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拒疫苗險喪命 前職業足球員承認被洗腦

【休士頓訊】
前職業足球員培瑞考斯克坦承自己被錯誤訊息洗腦，險些讓兩個孩子成了無父的孤兒。(ABC13畫面截圖)
前職業足球員培瑞考斯克坦承自己被錯誤訊息洗腦，險些讓兩個孩子成了無父的孤兒。(ABC13畫面截圖)

43歲的前職業足球員培瑞考斯克(Andres Perekalsk) ，堅持不打疫苗，但染疫以後險些病故，他坦承，自己被錯誤訊息洗腦，險些讓兩個孩子成了無父的孤兒。

休士頓的KTRK電視台報導，目前是餐廳老闆的培瑞考斯克，被送到赫曼紀念醫院(Memorial Herman)的時候，已經喘不過氣來。因為染疫求醫的病患太多，他等了六個小時才取得一張病床，當時心裡焦慮到極點，思緒往壞的地方想去，擔心自己就此離去，孩子將來怎麼辦？這個家將來會變成什麼樣？他後悔沒有打疫苗，太太打過疫苗後勸他也去打，但他找了許多藉口搪塞。

他好不容易闖出鬼門關，現已離院返家，但還要拖著氧氣罐，一次最多只能走十步路，否則就呼吸急促、殆欲斃然。他表示，社交媒體上有太多誤導人的資訊和陰謀論，他被洗腦聽信了許多謠言，而且他覺得自己年紀還輕，過去又是職業運動員，從來沒吸菸酗酒，抵抗力絕對很高，現在回想起來，那些都是假象的安全感(false sense of security)。

他的妻子也被確診感染COVID-19病毒，但因為接種過疫苗，身體已有一些抵抗力，所以症狀輕微，在家裡休養幾天就自行痊癒了。

洛杉磯時報報導，CDC發布的一份新報告指出，即使完全注射疫苗的人，也可能會被Delta變種感染，而且還會把病毒傳播給別人，因此目前使用的三種疫苗可能需要更新配方，才能對Delta變種有更好的防疫效果。

培瑞考斯克呼籲大眾，為了孩子、為了家庭，趕快去打疫苗，即使是單身的人也不要忽略，因為人人都不喜歡受病痛折磨，誰也不願意短命早死。

前職業足球員培瑞考斯克坦承，自己被錯誤訊息洗腦，險些讓兩個孩子成了無父的孤兒。(...
前職業足球員培瑞考斯克坦承，自己被錯誤訊息洗腦，險些讓兩個孩子成了無父的孤兒。(ABC13畫面截圖)

疫苗 足球 洛杉磯

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