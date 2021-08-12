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ICU告急 大休士頓剩27床 德州剩329床

編譯組／綜合報導 
669萬人口的大休士頓地區只剩下27張ICU空床，新冠疫情再度告急。（KHOU）
669萬人口的大休士頓地區只剩下27張ICU空床，新冠疫情再度告急。（KHOU）

面臨新冠疫情再度爆發，669萬人口的大休士頓地區，竟然只剩下27張加護病房(ICU)空床。根據德州衛生廳調查，包括大休士頓地區在內的各個創傷醫療區（Trauma Service Area，TSA）加總起來，整個德州也只剩下329張ICU空床。 

大休士頓地區TSA包括哈里斯縣、奧斯汀、科羅拉多、福遍（Fort Bend­）、馬塔哥達（Matagorda）、蒙哥馬利（Montgomery）、沃克（Walker）、瓦勒（Waller）與華頓（Wharton）等縣。 

大休士頓TSA先前最低的空床數，是去年7月的40張ICU病床。目前，人口200萬的奧斯汀只剩2張ICU病床，蒙哥馬利更是人滿為患，某家醫院竟然有90個人等20個床位，急診室門外更排滿救護車長龍 。 

達拉斯TSA的狀況較好，還有87張ICU空床，聖安東尼奧TSA則剩50張ICU空床。 

休士頓TSA部分，德州醫療中心（Texas Medical Center）說ICU可以視狀況加床，但護理人員不夠。休士頓東北的LBJ Hospital說ICU已經滿載，其中63%是新冠病患，雖然可以搭帳篷收病患，但人手依然不足。另一家Ben Taub醫院也說，ICU空床率不到5%。 

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