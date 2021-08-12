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對抗Delta 德州不如加州 因罩不住

編譯組／綜合報導 
加州新增確診者，遠遠低於德州和佛州，注射疫苗和戴口罩是兩大關鍵。圖為一名德州患者在醫護協助下坐上車離開醫院。（Getty Images）
加州新增確診者，遠遠低於德州和佛州，注射疫苗和戴口罩是兩大關鍵。圖為一名德州患者在醫護協助下坐上車離開醫院。（Getty Images）

面對新冠肺炎的Delta病株，德州的「免疫力」為何遠比加州要差？洛杉磯時報分析，關鍵有二：一是加州人更願意接種疫苗，因此面對變種病株威脅的重病或致死率降低；二是加州政府開放地方政府決定是否要求民眾配戴口罩，但德州卻禁止口罩令。 

數據會講話：加州過去七天內，每10萬人中平均僅141.1人確診，德州達297.8人，佛州更達653.8人。聯邦疾管中心（CDC）統計，全美的確診率也達232.1人。換言之，加州確診數只有德州的一半不到，佛州的四分之一。加州、德州和佛州，是美國人口數和土地面積最多的州，常會被比較州府處理新冠疫情的方式。 

今年1月，佛州每日確診病患曾經達到1150人，但上周的最新數據已經倍增到2071人。德州冬季的高峰為每日1873人，上周也來到1403人。加州冬季高峰曾經高到每日2380人確診，現在只有772人。如果按人口比例計算，佛州的住院比例是加州的五倍。 

德州疫情趨嚴重，專家認為疫苗接種與口罩令是兩大關鍵。CDC數據顯示，加州能夠接種的人當中，77.5%至少接種一劑，63%完全接種。佛州69%部分接種，57%完全接種；但德州分別只有64.3%與54%。 全美完全接種者為51%。

加州洛杉磯縣衛生服務局長加利（Christina Ghaly）指出，6月15日至8月8日間，117名住院病患裡，有112人沒有完全接種。雖然住院率在增加中，但加利強調，接種疫苗可以降低感染風險，也能降低再傳染的風險，「這是保命的關鍵」。 

戴不戴口罩也是關鍵。佛州、德州與其他州，都反對地方政府頒布口罩令，但加州開放地方政府自行決定，洛縣第一個下令不管有沒有接種，室內公眾場合必戴口罩，沙加緬度、聖塔芭芭拉跟進，舊金山灣區多數地區也跟進。洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）強調，不管何處的數據都顯示，口罩對呼吸道疾病的防護力很明顯。 

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