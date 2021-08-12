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禁口罩令引反彈 兩縣告州長

編譯組／綜合報導 
福遍縣長喬治(中)狀告州長艾伯特，執意禁止配戴口罩。（ABC）
福遍縣長喬治(中)狀告州長艾伯特，執意禁止配戴口罩。（ABC）

德州州長艾伯特執意下令，禁止地方政府實施口罩令，陸續引發哈里斯縣長與福遍縣長反彈，兩人先後決定對艾伯特的GA-38號行政命令向法院提出訴訟。哈里斯縣的學區將要陸續開學，而且應該會要求配戴口罩；福遍縣（Fort Bend County）則將防疫等級由橙色，提高到最高等的紅色。 

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）10日晚間決定對艾伯特提告，因為強制禁止地方政府不得實施口罩令，已經引發民眾質疑。她說，第一線急救人員與學校主管都希望戴口罩，避免Delta病株進一步破壞家園，「保護社區鄰里是政治人物的責任，而不是選項」。 

福遍縣長喬治（KP George）11日則表態，他會批准針對艾伯特的訴訟，因為州長的新冠防疫措施，特別是禁止口罩的作法，已經危及公眾健康和安全。 

喬治在推特上說，他希望大家都遵循科學原則，聽從醫師與聯邦疾管中心（CDC）的指導，儘快配戴口罩，特別是那些即將返校上課的學生。 

艾伯特先前不顧新冠確診案例激增，執意不願頒布全州的口罩令。其後更進一步，禁止地方政府執行當地的口罩令。他堅持，要求已經具有免疫力的人配戴口罩有違常理。

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