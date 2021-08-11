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中華文化中心 8月21日中文書法才藝開課

休士頓訊
中華文化中心書法班即將開課。(文化中心臉書)
中華文化中心書法班即將開課。(文化中心臉書)

中華文化服務中心中文學校2021年秋季班，將於8月21日(周六)開學，即日起開始接受網絡報名註冊。

中華文化中心中文學校是休士頓地區成立40多年且頗具規模的中文學校，目前為兒童五歲以上及青少年開設學前班至第九冊繁簡體中文，成人初級至進階班課程，以及書法課（招收10歲以上青少年及成人），鋼琴課及成人韻律等才藝課程。另外也有一對一的中文班，方便個別的學習需求 。

因應新冠肺炎疫情，學校自去年三月開始實施網絡教學，讓學生得以持續上課，學習不中斷。除了課本學習，學生也參加僑委會舉辦的【海外正體漢字文化節】的線上朗讀比賽，成果豐碩，大大提高學生的學習樂趣和學習成果。尤其成人班在線上虛擬場景，扮演劇中人物講話的表現，更是令人讚賞。一年多來，教師們充分利用網上資源與學生每周空中見面，獲得家長極高的評價與肯定。

秋季班即將開學，這學期學校採取每個月一次回到學校實體上課，三次線上上課的彈性方式，方便師生雙方可以適時溝通和評量實際學習情形。該校經由網絡註冊和繳費方式已行之多年，手續方便操作簡單，節省時間。歡迎有興趣學習的成人和青少年，即日起上網報名，加入中華文化中心中文學校的行列。

報名網址：www.ccchouston.org/Education/Chineseschool，中華文化服務中心地址： 9800 Town Park Dr., Houston, TX 77036，聯絡電話： 713 -271 -6100 ext.160 莊校長。

休士頓 疫情 新冠肺炎

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