2出走華府議員在歐洲度假 再缺席特別會議恐被捕

德州第104選區眾議員潔西卡岡薩雷茲。(Jessica González)

北德州 兩名出逃華府的民主黨 州議員，被爆料人在葡萄牙度假，共和黨 人聞訊自然痛加韃伐，有些民主黨州民也對這種行為不敢苟同。

為了阻擋州議會共和黨多數所制定的緊縮投票權法案，民主黨議員集體出逃華府，並就地力挺國會的「聯邦監管全美50州選舉」的HR 1法案。在州政府與州議會掌權的共和黨人沒料到這一招，艾伯特州長聞訊大怒，下令當這些議員返回德州時，執法單位將立即把他們逮捕。

但查維斯縣法院賞了州長一記耳光，厄魯提亞法官(Judge Brad Urrutia)於8日(周日)晚間簽署臨時禁制令，不准州長或議會領導人逮捕、拘禁或限制這些議員的行動。部分出逃議員聞訊後返回德州的家，但德州月刊(Texas Monthly)的記者提洛夫(Jonathan Tilov)報導，在3日那天至少已有兩名出逃議員正和家人一起在歐洲度假。

但清一色共和黨的德州最高法院10日(周二)推翻厄魯提亞法官的禁制令，聲明如果議員不出席第二次特別會期，將會被執法單位逮捕。第一次特別會議的30天會期已在6日午夜結束，但州長隨即宣告第二次特別會議從7日開始，並規定所有州議員都必須親自出席。

出國的兩名議員都是女性，她們和親人正在葡萄牙度假，但她們表示仍然用ZOOM視訊會議參與黨團的議事。茱莉強森(Julie Johnson)是第115選區的眾議員，她是公開的同性戀者，也是州議會歷史上第一位有同性配偶的州議員。潔西卡岡薩雷茲(Jessica González)是第104選區的眾議員，104和115選區都在達拉斯縣。

德州第115選區眾議員茱莉強森。(Julie Johnson網頁)

共和黨人當然不會放過這個批評的機會，德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)和前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)都指責這種不負責任的工作態度。民主黨州民對出逃華府覺得可以理解，如果要去度假也無不可，畢竟正常的議期早已結束，但是不把錢花在美國，卻到歐洲國家度假，這豈不是讓肥水流入外人田。