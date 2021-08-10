休士頓僑教中心 用視訊強化服務

黃依莉詳盡介紹疫情期間僑胞在臺相關權益。（僑教中心提供）

為讓美南僑社瞭解僑委會於新冠肺炎疫情 期間的因應服務事項，休士頓華僑文教服務中心於8月7日下午舉辦「僑胞權益視訊說明會」，會議當天僑務委員張世勳、劉秀美、陳建賓、詹正治及陳世修等僑務榮譽職人員及僑領等近70人與會聆聽。

視訊會議由中心主任陳奕芳主持，副主任黃依莉介紹海外信用保證基金紓困4.0方案，鼓勵大家持僑胞卡下載「健康益友App」，享受全天24小時無時差的免費線上醫療健康諮詢服務。此外，會中也説明僑胞最關心的出國逾2年戶籍被遷出致年金給付與健保 中斷問題。在健保部分，如出國未超過4年，回國後先至戶政事務所恢復戶籍再申請加保；已超過4年者，如馬上在國內找到工作可請雇主加保，或於恢復戶籍後滿6個月再參加健保。年金給付部分，各項給付不受除籍影響，只要到駐休士頓辦事處申請居住證明，連同護照資料頁影本，寄回勞工保險局，審核通過後即可續領，過期的部分也可回溯續領。

與會僑領感謝僑委會的關懷，除了得知更多疫情期間台灣 的防疫規定，更盼望台灣放寬隔離日數，以便返國探望親友。陳奕芳表示將轉達僑胞的心聲，歡迎仍有疑問的僑胞上中心數位總機(Line ID：Taiwan-Houston)提問，將可獲得快速即時的回應。