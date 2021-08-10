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邊界巡邏員遭槍擊20多發 幸未受傷

【艾爾帕索訊】
美國海關與邊界巡邏局幹員巡視邊界。(CBP網頁)
美國海關與邊界巡邏局幹員巡視邊界。(CBP網頁)

一名邊界巡邏員在艾爾帕索南區，疑遭兩名男子從墨西哥境內開槍射擊，幸好大約20發子彈都沒有擊中他，聯邦調查局FBI已介入調查。

海關與邊界巡邏局CBP發布書面聲明，指出6日(周五)凌晨3時左右，一名巡邏員在索科洛區(Soccoro)羅哲思淨水廠(Jonathan W. Rogers Water Treatment Plant)附近聽到槍聲，隨後他發現自己是槍靶，兩名男子用步槍向他射擊，一共開了大約20槍，距離約為150碼，隨後那兩名男子登上一輛車離去。

CBP隨即向格蘭德河對岸的華瑞茲(Juarez)市警局通報，墨西哥警員到事發地點探查，但那兩人已杳無影蹤。CBP與華瑞茲市警局經常做「平行巡邏」，兩個單位的人員同步在河的兩岸並行搜查，企圖偵破人口走私等的犯罪行動。

三個星期前，在連接艾爾帕索和華瑞茲的一座人行路橋上，出現了一條看似毒品幫派張掛的布幅，上面用西班牙文寫著標語，警告墨西哥警方和美國邊界巡邏局不可再阻擋人蛇的財路，否則槍彈會飛過格蘭德河、穿過邊界牆。初步判斷，這宗連發槍擊案應該是毒品與人口走私集團所做的警告。

另外，艾爾帕索的學校有些學生是住在華瑞茲市，他們在美國出生，有公民身分。現在艾爾帕索學區已開始面授課程，每天早晨這些學生步行跨過陸橋，向入境點官員出示美國出生證明，然後到學校上課。為了便利學生通關，「市中心橋」已開設學生專用道，但伊斯列塔入境點(Ysleta Port of Entry) ，仍然是眾人使用同一檢驗通道。

美國 墨西哥 CBP

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