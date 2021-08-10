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核發太鬆散 德州假車牌全美買得到

編譯組／綜合報導
紐約警局公布的假德州車牌。（NBC）
紐約警局公布的假德州車牌。（NBC）

全美都能買到假的德州車牌，原因之一是紙本臨時車牌取得容易，之二是二手車也能取得金屬正式車牌。掛上這些「幽靈車牌」後，車主不必繳稅、不用保險，萬一拿來犯案還追查困難。

NBC報導，幾乎全美各地都能見到偽冒的德州臨時車牌，因為德州車輛管理局（DMV）核發紙本車牌的查核程序太過鬆散，就算不靠仲介，也能靠著車輛編號（VIN），填寫幾個簡單問題拿到臨時車牌。

聯邦調查局（FBI）近期的發現更為驚人，紐約分隊就查到三人集團，詐領至少50萬面德州臨時車牌，然後賣到全美各地。紐約警方表示，掛上假車牌的幽靈車，萬一犯案根本難以追查。

而且金屬正式車牌的取得也不困難。FBI分隊今年5月就發現休士頓的另一個三人集團，靠著人頭二手車商，從DMV取得50萬面正式車牌，因為是真的，所以警察根本防不勝防。

 警方表示，正式車牌通常要價200元至300元，「好處」是不必繳稅、不須規費，更不需要保車險。

德州的假冒車牌存在已久，德州DMV在2017年就承認核發審查太過鬆散，之後為車牌加上二維條碼等等防偽措施。但是直到2021年，德州議會才開始重視，強化核發程序，並限制單一車商所能取得的紙本車牌數量。不過德州DMV說，還在討論如何實施新制。

德州 DMV 紐約

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