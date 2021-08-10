學區不通告疫情 家長拒返校

德州校園若出現新冠病例，校方不必通告家長。(德州教育廳)

德州 教育廳（Texas Education Agency,TEA）於5日(周四)發布開學後的防疫指引，如果學校中出現新冠病例，學區和學校不用通知家長，有些父母親於是決定將不把孩子送回學校。

德州的法律規定，如果某間小學有一名學生得頭蝨(head lice) ，學校必須在48小時內通知所有同班同學的家長，而且有頭蝨的學生必須留在家中治療，直到醫師確定除清以後才能返校。但在TEA新發布的新冠病毒指引中，如果各級學校中有COVID的病例，學校不用通知家長，也不須要做接觸追蹤(contact tracing)。

40歲的克莉斯托布萊克比(Crystal Blackerby)6日向Daily Beast指出，顯然州政府的官員認為頭蝨比新冠病毒還要危險，這種搞不清孰輕孰重的施政，讓她決定不把5歲的女兒送到幼兒園，她將自己在家給女兒授課。為了附和艾伯特州長的命令，TEA規定學校不可強制學生在任何場地、任何時段戴口罩 ，學生依自己的意願決定要不要戴口罩。

TEA的規定對小學的衝擊最大，因為不滿12歲的孩子還不符合接種疫苗 的資格。克莉斯托是福和市一家酒廠的主任，過去一年中她自己給孩子授課，本來她希望女兒在8月18日開學時到校上課，這樣她可以輕鬆一些，但現在為了保護孩子的安全，她決定繼續犧牲一些自己的舒適。

賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)醫學院副教授坎特(Genevieve Kanter)指出，德州政府的政策必然會造成疫情更加嚴峻，Delta變種的傳播速度極快，小學生既沒有打疫苗，又不規定學生戴口罩，開學以後一兩周後就會看到結果，而許多德州都會區的兒童醫院已無空的病床，學生和家長必須自求多福。