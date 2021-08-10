我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

學區不通告疫情 家長拒返校

【福和市訊】
德州校園若出現新冠病例，校方不必通告家長。(德州教育廳)
德州校園若出現新冠病例，校方不必通告家長。(德州教育廳)

德州教育廳（Texas Education Agency,TEA）於5日(周四)發布開學後的防疫指引，如果學校中出現新冠病例，學區和學校不用通知家長，有些父母親於是決定將不把孩子送回學校。

德州的法律規定，如果某間小學有一名學生得頭蝨(head lice) ，學校必須在48小時內通知所有同班同學的家長，而且有頭蝨的學生必須留在家中治療，直到醫師確定除清以後才能返校。但在TEA新發布的新冠病毒指引中，如果各級學校中有COVID的病例，學校不用通知家長，也不須要做接觸追蹤(contact tracing)。

40歲的克莉斯托布萊克比(Crystal Blackerby)6日向Daily Beast指出，顯然州政府的官員認為頭蝨比新冠病毒還要危險，這種搞不清孰輕孰重的施政，讓她決定不把5歲的女兒送到幼兒園，她將自己在家給女兒授課。為了附和艾伯特州長的命令，TEA規定學校不可強制學生在任何場地、任何時段戴口罩，學生依自己的意願決定要不要戴口罩。

TEA的規定對小學的衝擊最大，因為不滿12歲的孩子還不符合接種疫苗的資格。克莉斯托是福和市一家酒廠的主任，過去一年中她自己給孩子授課，本來她希望女兒在8月18日開學時到校上課，這樣她可以輕鬆一些，但現在為了保護孩子的安全，她決定繼續犧牲一些自己的舒適。

賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)醫學院副教授坎特(Genevieve Kanter)指出，德州政府的政策必然會造成疫情更加嚴峻，Delta變種的傳播速度極快，小學生既沒有打疫苗，又不規定學生戴口罩，開學以後一兩周後就會看到結果，而許多德州都會區的兒童醫院已無空的病床，學生和家長必須自求多福。

德州 口罩 疫苗

上一則

病患爆增 醫院搭帳篷缺醫護

下一則

核發太鬆散 德州假車牌全美買得到

延伸閱讀

病患爆增 德州醫院已克難到搭帳篷地步

病患爆增 德州醫院已克難到搭帳篷地步
不滿搜查 德州婦女噴警員口水:「我染新冠肺炎」

不滿搜查 德州婦女噴警員口水:「我染新冠肺炎」
17個月網課後 北加東灣學生終於返校了

17個月網課後 北加東灣學生終於返校了
跨出紐約 「為雞瘋狂」進軍德州

跨出紐約 「為雞瘋狂」進軍德州
德州10年銷售逾300萬套房 住宅中位數漲11.2萬

德州10年銷售逾300萬套房 住宅中位數漲11.2萬
聖荷西聯合學區 取消多所學校校車 擬提供VTA公交卡

聖荷西聯合學區 取消多所學校校車 擬提供VTA公交卡

熱門新聞

賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
SpaceX取得Starbase下方油礦的開發權。圖為SpaceX火箭發射過程。（SpaceX）

上天下地全包 馬斯克將開採石油天然氣

2021-08-05 18:05

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開