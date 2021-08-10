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病患爆增 醫院搭帳篷缺醫護

編譯組／綜合報導
德州醫院病患爆滿，不得不在院外搭帳篷，克難擴展醫院容量。(KHOU電視台畫面截圖)
德州醫院病患爆滿，不得不在院外搭帳篷，克難擴展醫院容量。(KHOU電視台畫面截圖)

德州KHOU 11電視台報導，隨著新冠肺炎疫情如野火般持續蔓延，哈里斯縣（Harris）衛生系統備感壓力。衛生單位稱，休士頓LBJ醫院加護病房容量已達100%，其中63%為新冠肺炎患者。

這家縣立醫院，正替不斷湧入的新冠肺炎病患增加室外帳篷，但仍缺乏醫護人員。

LBJ執行長表示，「急診室人潮太多，沒有足夠的醫護、工作人員協助因應病患。」

哈里斯縣健康系統（Harris Health System）主管波瑟(Esmaeil Porsa)說，「我們不是在談論十天、14天後的危機，我們在談論的是今天的危機。」

波瑟說，「在我所在的LBJ醫院，超過50%的加護病房患者，新冠肺炎檢測陽性，這是個巨大負擔。」

另一家哈里斯縣立醫院Ben Taub則報告，該醫院加護病房已達95%，其中27%罹患新冠肺炎。

為減緩醫院乘載量，該縣已轉移部分工人，並關閉兩家診所，Vallbona健康中心和Squatty Lyons健康中心。這兩家診所員工被調至上述兩家醫院提供協助。

哈里斯縣健康系統還停止Ben Taub和Lyndon B. Johnson醫院非緊急的常規手術，以緩解醫院壓力。

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）說，正考慮像疫情剛開始時，在NRG公園設立那種緊急醫療站。「但目前令人擔憂的是人員配備。」

哈里斯縣政委員會10日投票決定替新冠肺炎隔離設施提供資金。市和縣在當地酒店，替不需住院的新冠肺炎患者提供住宿和服務，但沒有地方進行隔離。

德州醫院病患爆滿，不得不在院外搭帳篷，克難擴展醫院容量。(KHOU電視台畫面截圖...
德州醫院病患爆滿，不得不在院外搭帳篷，克難擴展醫院容量。(KHOU電視台畫面截圖)

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