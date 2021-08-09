我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘

跨出紐約 「為雞瘋狂」進軍德州

達拉斯訊
紐約熱賣的「為雞瘋狂」餐廳在德州麥金尼市開分店。(Mad for Chicken)
紐約熱賣的「為雞瘋狂」餐廳在德州麥金尼市開分店。(Mad for Chicken)

愛好韓國風味美食的北德州居民有口福了，在紐約熱賣的「為雞瘋狂」(Mad for Chicken)餐廳23日(周五)在麥金尼(McKinney)舉行新店開張；另外，以超萌便當在達拉斯成名的「歡迎歸來咖啡館」，秋季會在理查森市正式開業。

為雞瘋狂起源於紐約市皇后區(Queens) ，以兩度炸雞(double-fried chicken)聞名，熱騰騰的韓式炸雞澆上招牌蒜蓉醬油，成為紐約上班族熱愛的午餐選擇。周五在麥金尼新張的店面，地址是216 West Virginia Street，這是紐約市之外的第一家分店。其他最出名的美食，包括韓國泡菜石鍋拌飯(hot stone kimchi bowl) 、牛肉石鍋拌飯(hot stone bulgogi bowl) 、韓國泡菜起司夾餅(kimchi quesadillas)等。

另外，過去一年多以「超萌便當」(super-cute bento)成名的流動日式餐廳「歡迎歸來咖啡館」(Okaeri Cafe) ，已經在理查森市(Richardson)的Terrace Drive找到固定地點，目前正在進行裝潢，預計在秋季開始正式營業。店主Gene Tran和Michelle Pepping從2019年起為這家餐廳籌畫，去年3月疫情爆發以後，他們以活動餐廳的方式經營。

疫情並沒有給他們的計畫造成重大打擊，他們隨機應變的創出超萌便當，配合防疫的外賣生意特別興隆，米飯和各種食材都製作成貓臉、狗臉或其他動物的面孔形象，顧客把可愛的照片在網路上競傳，給他們做了免費的廣告，幾乎每一天東西都被搶購一空，他們最經典的菜餚包括蛋包飯(omurice) 、日本咖哩(Japanese curry)等。

紐約市 疫情 咖啡

上一則

『年金的是是非非』及『避免常見的IRA錯誤』網絡理財講座

延伸閱讀

紐約陽性率破3% 但接種率也顯著提高

紐約陽性率破3% 但接種率也顯著提高
控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責

控紐約州長葛謨撫胸摸背 前助理公開受訪 促務必究責
紐約50%逾12歲學生 至少打1劑

紐約50%逾12歲學生 至少打1劑
疫情飆 德州縣長醫院挑戰州長 促應戴口罩

疫情飆 德州縣長醫院挑戰州長 促應戴口罩
9月重返辦公室？ 紐約企業相繼推遲

9月重返辦公室？ 紐約企業相繼推遲
大休士頓回升紅色最嚴防疫 德州單日新增確診近2萬人

大休士頓回升紅色最嚴防疫 德州單日新增確診近2萬人

熱門新聞

伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06
確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41

超人氣

更多 >
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰