跨出紐約 「為雞瘋狂」進軍德州

紐約熱賣的「為雞瘋狂」餐廳在德州麥金尼市開分店。(Mad for Chicken)

愛好韓國風味美食的北德州居民有口福了，在紐約熱賣的「為雞瘋狂」(Mad for Chicken)餐廳23日(周五)在麥金尼(McKinney)舉行新店開張；另外，以超萌便當在達拉斯成名的「歡迎歸來咖啡 館」，秋季會在理查森市正式開業。

為雞瘋狂起源於紐約市 皇后區(Queens) ，以兩度炸雞(double-fried chicken)聞名，熱騰騰的韓式炸雞澆上招牌蒜蓉醬油，成為紐約上班族熱愛的午餐選擇。周五在麥金尼新張的店面，地址是216 West Virginia Street，這是紐約市之外的第一家分店。其他最出名的美食，包括韓國泡菜石鍋拌飯(hot stone kimchi bowl) 、牛肉石鍋拌飯(hot stone bulgogi bowl) 、韓國泡菜起司夾餅(kimchi quesadillas)等。

另外，過去一年多以「超萌便當」(super-cute bento)成名的流動日式餐廳「歡迎歸來咖啡館」(Okaeri Cafe) ，已經在理查森市(Richardson)的Terrace Drive找到固定地點，目前正在進行裝潢，預計在秋季開始正式營業。店主Gene Tran和Michelle Pepping從2019年起為這家餐廳籌畫，去年3月疫情 爆發以後，他們以活動餐廳的方式經營。

疫情並沒有給他們的計畫造成重大打擊，他們隨機應變的創出超萌便當，配合防疫的外賣生意特別興隆，米飯和各種食材都製作成貓臉、狗臉或其他動物的面孔形象，顧客把可愛的照片在網路上競傳，給他們做了免費的廣告，幾乎每一天東西都被搶購一空，他們最經典的菜餚包括蛋包飯(omurice) 、日本咖哩(Japanese curry)等。