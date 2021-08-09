沙漠美術學校 培育英才

美術老師沙漠作育英才無數，很多同學都在指導下獲得國際大獎，目前都已申請入各大名校就讀。（記者封昌明／攝影）

喜歡藝術的沙漠畢業於西安美術學院，師從中國著名油畫家暨美術教育 家張榮國先生，他的油畫創作以人物與風景為主要題材，堅持寫實主義的風格，真實反映人與景物原有的樣子，將人物與景致活生生地展現出來，並帶著一股純樸自然與親切感，來到休士頓 後，沙漠成立沙漠美術學校 ( Sha Mo Art Academy）作育英才無數。

沙漠目前是美國 油畫家協會會員，憑著對藝術的熱愛，對教育的認真，以及對學生的用心培育，沙漠美術學校在休士頓耕耘七年，已經培育出許多藝術人才，門下學生屢獲美國各種美術比賽的金獎及大獎。目前暑期開始招生，無論是小朋友想要學畫畫，銀髮族想要培養嗜好，或是喜歡藝術的成人想要重拾畫筆，各個年齡層都歡迎報名。

沙漠(左)與獲獎學生合影。（沙漠提供）

沙漠美術學校的學生，從五歲到80歲都有，共同的是擁有著熱愛藝術的心。有人說校長沙漠先生是「名師出高徒」，更有人說他是「嚴師出高徒」，他培養學生繪畫創作、藝術養成，以及如何觀察生活中隨時存在的美，孕育那份探索美的能力。

沙漠(右)與獲獎學生合影。（沙漠提供）

沙漠所教授出來的學生，個個才華洋溢，藝術天分被全然啟發，其中許多位在美國多個美術比賽中獲得大獎，像是德州青少年視覺藝術大賽、休士頓牛仔節藝術大賽、國會藝術大賽等等，深受各界矚目。

沙漠(左)與獲獎學生合影。（沙漠提供）

沙漠美術學校採小班教學，有興趣還可免費試聽。主要教授：油畫、色彩、素描、兒童畫等，包括各個階段。

沙漠美術學校 ( Sha Mo Art Academy）上課時間：周六、周日上午10時至下午6時（課程依學生程度而時間不同，隨時可以加入課程），電話: 832-506-9570，email : [email protected]。地址: 9730 Town Park DR. #75, Houston, TX 7703。