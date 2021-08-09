德州10年銷售逾300萬套房 住宅中位數漲11.2萬

德州在十年間，房價中位數上漲11萬2000元。(德州住房服務廳)

休士頓 click2houston報導，德州房地產 經紀人（Texas Realtors）5日發布的一份報告，2011年至2020年間，德州房屋共售出超過300萬套房，房價中位數上漲11萬2000元。

其中休士頓-伍蘭茲-糖城（Houston-The Woodlands-Sugar Land）大都會統計區，共售出81萬1105套房。這意味著過去十年中，德州銷售的房屋中，約有四分之一是在大休士頓地區售出。

這份名為「德州房地產十年」（A Decade in Texas Real Estate）的報告提供2011年至2020年德州和德州25個大都會統計區的房地產銷售數據。

在這十年間，大休士頓地區房價中位數，從2011年的15萬4500元，增加至2020年的26萬元，增幅為68%，10萬5500元。

在過去十年裡，德州共銷售出311萬8089套房屋。與此同時，該州房價中位數，從2011年底的14萬6988元，上漲至2020年的25萬9188元，漲幅為76%，11萬2200元。

此外過去十年，德州售出的房屋，四分之三位於該州最大的四個都市區，即奧斯汀-圓石（Austin-Round Rock）、達拉斯-福和市-阿靈頓（Dallas-Fort Worth-Arlington）、休士頓-伍蘭茲-糖城與聖安東尼奧-新布朗費爾斯（San Antonio-New Braunfels）。其中以達福地區過去十年共售出92萬3528套房屋為最。

該報告還詳細說明，休士頓地區和全州房屋上市時間。

2011年，德州房屋平均在市場上停留93天售出。該指標在2020年下降44%至55天。相比之下休士頓房屋2011年平均在市場上停留89天，2020年平均為54天。

與此同時，全州每平方呎平均價格上漲40%以上，中位數達141元。休士頓每平方呎平均價格，從2011年的83元增加至2020年的133元。

德州房地產經紀人主席Marvin Jolly說，「過去十年，我們在德州擁有一個充滿活力的房地產市場」。他指出，「影響房地產交易的因素包括顯著的人口增加，自然災害、新的住家科技技術，當然還有疫情等」。