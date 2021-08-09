我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

阿里女員工被高管逼陪酒遭性侵 張勇開鍘

德州10年銷售逾300萬套房 住宅中位數漲11.2萬

編譯組／綜合報導
德州在十年間，房價中位數上漲11萬2000元。(德州住房服務廳)
德州在十年間，房價中位數上漲11萬2000元。(德州住房服務廳)

休士頓click2houston報導，德州房地產經紀人（Texas Realtors）5日發布的一份報告，2011年至2020年間，德州房屋共售出超過300萬套房，房價中位數上漲11萬2000元。

其中休士頓-伍蘭茲-糖城（Houston-The Woodlands-Sugar Land）大都會統計區，共售出81萬1105套房。這意味著過去十年中，德州銷售的房屋中，約有四分之一是在大休士頓地區售出。

這份名為「德州房地產十年」（A Decade in Texas Real Estate）的報告提供2011年至2020年德州和德州25個大都會統計區的房地產銷售數據。

在這十年間，大休士頓地區房價中位數，從2011年的15萬4500元，增加至2020年的26萬元，增幅為68%，10萬5500元。

在過去十年裡，德州共銷售出311萬8089套房屋。與此同時，該州房價中位數，從2011年底的14萬6988元，上漲至2020年的25萬9188元，漲幅為76%，11萬2200元。

此外過去十年，德州售出的房屋，四分之三位於該州最大的四個都市區，即奧斯汀-圓石（Austin-Round Rock）、達拉斯-福和市-阿靈頓（Dallas-Fort Worth-Arlington）、休士頓-伍蘭茲-糖城與聖安東尼奧-新布朗費爾斯（San Antonio-New Braunfels）。其中以達福地區過去十年共售出92萬3528套房屋為最。

該報告還詳細說明，休士頓地區和全州房屋上市時間。

2011年，德州房屋平均在市場上停留93天售出。該指標在2020年下降44%至55天。相比之下休士頓房屋2011年平均在市場上停留89天，2020年平均為54天。

與此同時，全州每平方呎平均價格上漲40%以上，中位數達141元。休士頓每平方呎平均價格，從2011年的83元增加至2020年的133元。

德州房地產經紀人主席Marvin Jolly說，「過去十年，我們在德州擁有一個充滿活力的房地產市場」。他指出，「影響房地產交易的因素包括顯著的人口增加，自然災害、新的住家科技技術，當然還有疫情等」。

德州 休士頓 房地產

上一則

『年金的是是非非』及『避免常見的IRA錯誤』網絡理財講座

延伸閱讀

疫情飆 德州縣長醫院挑戰州長 促應戴口罩

疫情飆 德州縣長醫院挑戰州長 促應戴口罩
為河南洪災募款 中國人活動中心成績斐然

為河南洪災募款 中國人活動中心成績斐然
不信任疫苗 蓋文斯頓官員染疫亡

不信任疫苗 蓋文斯頓官員染疫亡
德州6-8日「免稅周末」 學童用品適用

德州6-8日「免稅周末」 學童用品適用
大休士頓回升紅色最嚴防疫 德州單日新增確診近2萬人

大休士頓回升紅色最嚴防疫 德州單日新增確診近2萬人
德州66%學童無新冠免疫力 易傳染家人

德州66%學童無新冠免疫力 易傳染家人

熱門新聞

伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06
確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41

超人氣

更多 >
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰