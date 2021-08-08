疫情飆 德州縣長醫院挑戰州長 促應戴口罩

達拉斯晨報報導，隨著德州 新冠肺炎疫情激增，醫院人滿為患，學區、地方官員和醫院紛紛反對州長艾伯特（Greg Abbott）禁止州城市與政府機構要求員工戴口罩 和施打疫苗 的行政命令。

休士頓獨立學區打算學生於本月返回校園時，強制要求戴口罩。達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）在本周的一次會議上要求戴口罩，如今被告。

2022年面臨連任的共和黨人艾伯特，並沒有改變方向的跡象。本周在達拉斯舉行的會議上，他宣布「未來不會有任何政府強制關閉或戴口罩規定。」

此舉雖然獲得共和黨積極分子歡迎，但公共衛生專家警告，若不立即採取行動，病例可能急遽攀升，醫院不堪重負。高度傳染的Delta病毒正擴散至德州，很大程度通過未接種疫苗的社區進行傳播，醫院人數正以最快的速度上升。

在疫苗接種上，德州落後許多州，12歲及以上居民中，約53%接種疫苗，全國平均超過58%。

疫情期間曾替艾伯特提出建議的Mark McClellan說，地方官員需根據在地情況靈活應對。

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）前局長，兼杜克大學杜克-馬哥利斯衛生政策中心主任（Duke-Margolis Center for Health Policy at Duck University）McClellan說，「有證據顯示，戴口罩，尤其在德州如今疫情高漲的時期的確有幫助。」

州長發言人Renae Eze在聲明中說，「州長明確表示，我們需依靠個人責任，而非政府授權，每位德州人有權替自己和孩子選擇是否戴口罩、開店或接種疫苗。」

愈來愈多人要求艾伯特放寬行政命令，因這些規定有違聯邦準則。聯邦疾病控制和預防中心（CDC）建議校內戴口罩，即使接種疫苗者，在病例激增的室內也戴口罩。

其他學區是否會效仿艾伯特並令，還有待觀察。艾爾帕索（El Paso）官員本周寫信給艾伯特，敦促他讓學區選擇是否戴口罩。

違反艾伯特行政命令，可能會導致最高1000元罰款。來自艾爾帕索的德州教育委員Georgina Perez自願籌措罰金。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）日前告訴該市2萬名員工，於工作中恢復戴口罩以來，並未遇到阻力。

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）日前告知詹金斯，不要在會議上要求戴口罩。

一些尋求艾伯特命令豁免的機構已被拒絕，最新版本阻止包括市、縣、大學和公立醫院在內的大量政府單位，在FDA全面批准疫苗等待期間，要求員工接種疫苗。