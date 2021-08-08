5月大男嬰染疫 遭打2劑家人傳染

德州五個月大嬰兒被完全接種的家人傳染新冠變種病毒。(KHOU畫面截圖)

新冠病毒的Delta變種給美國 疫情帶來重大轉折，基督聖體市一名五月大男嬰，和已經打完兩劑疫苗 的親友一起度假，結果感染到Delta新冠，而且症狀非常嚴重。

最近兒童和青少年得到新冠病毒的人數暴漲，美國小兒科學會指出，過去一周中確診的未成年人有7萬2000人。在休士頓出生長大的克莉絲蒂卡勒威(Kristy Callaway)現居於基督聖體市，去年自從她懷孕以後，對避免接觸外人非常注意，但是到懷孕37周的時候，她被丈夫帶回來的病毒感染，丈夫是必要行業的員工。

雖然她對感染病毒有些沮喪，但又想到失之東隅、收之桑榆，她康復後的免疫力應該會傳到孩子身上。孩子出生以後，夫妻兩人在第一合格時間就打疫苗。上個月卡勒威夫妻帶著兒子艾默特(Emmett)和五名已經打過疫苗的家人，一起在蓋文斯頓島度假，有一天當克莉絲蒂抱起孩子的時候，發現孩子皮膚燙手，拿出溫度計一量，體溫竟然高到華氏102.7度。

她帶孩子去看醫師，症狀還包括咳嗽和呼吸道阻塞，而且家人中也有幾人出現症狀，他們都被確診感染COVID-19。接下來的幾天中，每次抱起艾默特都可以聽到他肺部發出的脆裂聲，讓夫妻十分緊張。親人全天候輪流垂直抱著艾默特，肺部的液體才不會阻住呼吸道，這樣艾默特才能睡覺。克莉絲蒂指出，艾默特的祖父母幸好打過疫苗，否則後果不堪設想。

自從新冠病毒的Delta變種在美國蔓延後，它容易傳染的程度比過去的種類強得多，以至於全國疫情再度趨緊，佛奇醫生認為太多人染病會造成更多變種出現，其中有些可能會比Delta變種更有害、更易傳染，這是當前所面對的重大危機。德州 衛生局的發言人范杜森(Chris Van Deusen)指出，過去一周中確診數目增加92%，住院人數增加49%，死亡人數增加15%，德州正面臨嚴峻的挑戰。