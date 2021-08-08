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為河南洪災募款 中國人活動中心成績斐然

記者封昌明／休士頓報導
中國人活動中心召集各界僑領為河南水患募款，成績斐然。（記者封昌明／攝影）
中國人活動中心召集各界僑領為河南水患募款，成績斐然。（記者封昌明／攝影）

中國人活動中心董事長彭梅、執行長楊德清、西南管理區主席李雄、國際管理區主席李蔚華、亞裔商會會喻斌、休士頓河南同鄉會會長楊寶華、恆豐銀行副總裁Jennifer周等在7月28日在中國人活動中心，呼籲僑界踴躍捐款河南水患後，賑濟災民的善款即如雪片般飄來，僑界對故鄉的關心令人感動。

楊德清表示，捐款數目仍在增加當中，目前收到社會各界人士社區約4萬2082.88美元，其中中國人活動中心1萬0011.88、美南河南同鄉9045元、恆豐銀行1萬元、Egclub 5901元、休士頓清華校友會3625元、亞裔商會3500元。

為求慎重，楊德清通過河南省政府向相關救災單位查詢善款運用過程，獲得河南省副省長正面回應，並已取得直通的管道，善款將直接送到災民手中，他也特別感謝中國駐美大使館也請專人打電話和他聯繫，感謝休士頓僑界對河南省的愛心。

李蔚華、李雄先後表示，休士頓中國城在華人的努力下，社區經濟規模逐年成長，目前已是全美國最漂亮的中國城之一，華人在這裡已是社會的主流，最近社區內將有一座由政府出資興建的活動中心即將落成，顯示華人對政府的影響力正逐漸增加當中，他們希望透過這次的募款，能夠拋磚引玉讓更多人前來參與。

西南管理區主席李雄致詞。（記者封昌明／攝影）
西南管理區主席李雄致詞。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行資深副總裁Jennifer周致詞。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行資深副總裁Jennifer周致詞。（記者封昌明／攝影）

記者會主持人趙亞楠本身就是河南鄭州人，很多來自家鄉災情慘況，她最能感同身受，其間有很多激勵人心的故事，都令她非常感動，河南同鄉會會長楊寶華則說，河南省一直都是多災多難，這次水患嚴重，他感謝各界踴躍的捐款。

恆豐銀行副總裁Jennifer周則表示，該行23年來業績逐年成長，資產總額已近22億，其間離不開華人社區的支持，對於河南的水患災情，恆豐銀行深表關心，也願意善盡社會責任，秉持他們長期以來一貫的信念，支持社區的公益事務，未來也將繼續關心社區的發展。

中國人活動中心執行長楊德清致詞。（記者封昌明／攝影）
中國人活動中心執行長楊德清致詞。（記者封昌明／攝影）

河南 中國 華人

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