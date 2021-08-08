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不信任疫苗 蓋文斯頓官員染疫亡

休士頓訊
不信疫苗的蓋文斯頓縣官員艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)
不信疫苗的蓋文斯頓縣官員艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

德州蓋文斯頓縣45歲共和黨官員艾普利(H Scott Apley) ，7月底還在社交媒體上嘲諷疫苗的效用，他8月1日確診感染COVID-19，4日凌晨3時辭世，他的兒子才五個月大。

艾普利是蓋文斯頓縣狄金森市(Dickinson)的市議員，也是共和黨德州分會執行委員會的委員之一。5月份他轉發一則關於「辛辛那提燒毀口罩活動」的發文，表示他真希望是住在辛辛那提一帶，這樣他也可以去焚燒口罩以洩心中之憤。

7月31日他又在臉書上轉發質疑疫苗功效的發文：「六個月以來，推動打疫苗的人先是說接種後疫情就會結束，接著說接種以後還是會感染，接著又說即使接種還是會把病毒傳給別人，接著又說接種以後還是可能會染疫死亡，現在又說沒接種的人正在造成已接種的人染疫，他們的推託之詞何時能了？」

8月1日那天他出現相當嚴重的症狀，送醫以後被確診感染COVID-19。艾普利體型過重(obese)，屬於新冠高危群，住院後家人在籌款網站GoFundMe上給他開設了一個帳戶，因為他和妻子無力負擔龐大的醫藥費。但醫院也回天乏術，他在4日凌晨逝世，籌款網頁上開始呼籲網友大力捐助，好能支付醫藥費和喪葬費，到5日(周四)上午已籌到了2萬8000元。

他的妻子梅莉莎(Melissa Apley)被突然發生的變故震撼，他們的兒子里德(Reid Apley)才五個月大，母子兩人也被確診染疫，但症狀相當輕微。狄金森市長斯基浦沃斯(Sean Skipworth)呼籲市民尊重艾普利遺屬的隱私，並鼓勵大眾活好每一天，因為生命有時很脆弱，隨時都可能倏然終結。

疫苗 德州 口罩

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