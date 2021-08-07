疫情期間保持心理健康講座 14日上線

亞裔 健康協會等團體8月14日(周六)上午10時至12時，共同邀請心理學家鄭沛寒博士，講解疫情 期間如何保持自己的心理健康。這場免費講座於Zoom線上舉行。

主辦單位表示，因為疫情的關係造成兒童、青少年自殺率和暴力增加；也因為疫情關係、人們產生抑鬱、焦慮、恐懼失眠、緊張等不良情緒的狀況。並且需要應對多方面的挑戰、包括社交和家庭關係、經濟和工作上的挑戰以及健康問題等，因而造成不同年齡層的心理健康惡化。

主講人鄭沛寒(Pei-Han Cheng) 哥倫比亞大學輔導心理學系博士，目前是紐約州執業心理學家、布魯克林學院助理教授。她的專長包括情感關係、自我認同及發展、飲食失調症與亞裔民眾的心理健康。鄭沛寒還為多個機構提供多元文化、領導力和員工健康的培訓工作坊。

講座主辦單位包括亞裔健康教育協會、 中華老人服務協會、光鹽社 、 休士頓華裔 醫師協會 、休士頓華裔護理協會 、慈濟德州分會。

Zoom 網上會議室鏈接：https://us02web.zoom.us/j/82372947053。

會議號碼Meeting ID: 823 7294 7053或撥打: +1 346 248 7799 US (Houston)。