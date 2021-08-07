新冠疫苗須打第3針？ 是否可混打？美福藥局說分明

美福藥局主任藥劑師呂岳勳呼籲民眾一定要打疫苗。（記者封昌明／攝影）

針對最近變種病毒持續擴散，德州地區感染人數正逐日升高，而且冠狀病毒也已經有了幾代變異，對於抗疫和疫苗 接種帶來了不同的挑戰。很多民眾提出各式各樣的問題，休士頓美福藥局的主任藥劑師呂岳勳總結歸納新冠疫苗十問，希望能幫助大家。美福藥局今年以來已陸續為3000多位民眾注射嬌生、莫德納、輝瑞等三種疫苗。

1.打了Janssen疫苗後，是否可以混打？安全嗎？

美福藥局今年已為3千多位民眾陸續施打輝瑞（左起）、嬌生、莫德納等三種疫苗。（記者封昌明／攝影）

答：目前因為美國 CDC 與FDA尚未取得混打的安全資料，因此不建議民眾自行混打。除非經過家庭科醫生根據你的身體狀況判斷需要施打追加的疫苗，否則通常不建議自行追加。

2.年初打的輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)，是否需要補第三針？何時需要補？

答：根據CDC以及FDA的資料顯示，目前正在針對變種病毒準備加強針(也是所謂的第三針)。但是截至今日為止，並未提供更詳細的資料，所以並不知道何時開始追加疫苗。

3.如有需要混打，或第三針，我需要付費嗎？

答：目前針對新冠疫苗，不需要支付任何費用。

4.我從大陸或東南亞來，打了大陸的科興或國興疫苗，請問可以追打美國疫苗嗎？

答：可以的，因為目前科興疫苗雖然有被WHO緊急批用，但沒有在美國被核准，因此可以接受美國核准的疫苗施打。

新冠疫苗必需保持在負25度以下。（記者封昌明／攝影）

新冠疫苗必需低溫保存，美福藥局為了民眾用藥安全購入超低溫冰箱以策安全。（記者封昌明／攝影）

5.我是國外來旅遊或探親的，可以打嗎？付費嗎？

答：針對外國遊客，不論是探親或是旅遊。目前德州政府是採取開放政策，可以免費提供疫苗施打。僅需攜帶證件(如護照或是駕照)即可至美福藥局來接受免費疫苗施打。

6.我們需要做抗體測試嗎？抗體IgG 和IgM是什麼？

答：目前CDC並沒有建議大家去做抗體測試。但是有許多人對於自己打完疫苗後，不確定到底有沒有保護力，這時便可以到美福藥局來做抗體測試。這是簡單的抗體測試，從手指採血的快速檢驗。會提供IgG以及IgM兩種訊息。或是亦可在做身體健康檢查時，請家庭醫生順便幫檢測是否有新冠病毒的抗體。

7.對於Delta病毒，有什麼防護建議嗎？從經驗看，Delta病人有哪些症狀？

答：針對於Delta以及lambda兩種變種的新冠病毒，目前已經在美國慢慢地擴散開來。其與原始冠狀病毒最大的不同點在於感染力更強，但症狀與之前類似，包含咳嗽、喉嚨痛、發燒、頭痛等症狀。因此建議大家縱使打完疫苗還是戴好口罩 勤洗手。

8.現在開放了，很多人不戴口罩，我該怎麼做？

答：建議大家還是盡快施打新冠疫苗。如果已經打過疫苗，建議在室內還是繼續戴著口罩，並勤洗手。這不僅僅會預防新冠病毒，也可以預防其他各種疾病。

9.對於計畫出遊或商業旅行，有什麼建議嗎？出門旅遊需要隨身帶小白卡，疫苗證明嗎？

答：針對暑假出遊或是商業旅行，建議大家盡快施打疫苗。打完疫苗者，建議大家還是把口罩戴好，勤洗手，因為針對變種新冠病毒有較高的傳染力。建議將疫苗接種證明(小白卡)帶在身上，並照相存在手機上。如果需參加大型活動可能會需要用到。對於須前往中國大陸或是其他需要官方疫苗證明文件的國家。美福藥局亦可協助客人辦理德州疫苗證明。

10.請問孩子秋天開學要注意哪些事項？ 12歲以上打了疫苗，是否要帶口罩？參加學校活動要注意哪些？ 12歲以下該注意哪些？

答：秋天開學在即，施打完疫苗後，建議還是隨時把口罩戴好，勤洗手，主要是為了避免變種病毒的傳染。針對12歲以下的小孩，還是會建議無論去哪裡都還是將口罩戴好。