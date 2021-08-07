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大休士頓回升紅色最嚴防疫 德州單日新增確診近2萬人

編譯組／綜合報導
哈里斯縣防疫等級升到最高的紅色戒備。（哈里斯縣）
哈里斯縣防疫等級升到最高的紅色戒備。（哈里斯縣）

德州衛生服務廳指出，全州單日新增新冠確診病例達1萬9003人，創今年2月以來新高。與此同時，德州最大縣哈里斯縣(Harris County)5日重回最嚴重的防疫紅色等級。

休士頓所在的哈里斯縣5月雖然一度降到第三級的黃色防疫等級，但是近幾周來新冠疫情迅速惡化。哈里斯縣長伊達戈(Lina Hidalgo)說，沒有人想要重新在極度緊繃的紅色戒備下過日子，­「但是我們正在進入完美風暴，一場公衛災難正要籠罩」，因此該縣的防疫等級5日重回紅色等級，除非已經完成疫苗接種，否則都應該待在家中、遠距工作。

德州衛生服務廳4日通報，全州單日新增病例為1萬9003人；住院病患也增加至7685人，較前一天增加380人，也是2月18日以來的新高。5日新增病例也達1萬3500人。

伊達戈5日偕同休士頓市長特納強調，疫情的完美風暴正將壟罩哈里斯縣，「大家的處境都很困難，但是我們就在懸崖邊了」，如果什麼都不做，哈里斯縣就會出現一場公衛大難。她強調，公衛系統瀕臨極限，醫護人手即將不足、醫院空床率同樣吃緊，每個縣民都心驚膽跳。加上新型病株的感染力更強，以及地方層級能夠執行的公衛措施有限，因此只能恢復紅色戒備。

伊達戈還指出，新冠病毒已經不再是年長者的專屬致命病原，現下的住院病患比之前平均年輕了20歲，多數是40多歲的人，而「20、30歲的人也可能遭殃」。她說，2020年6月，哈里斯縣也曾進入過紅色戒備，但是靠著縣民通力合作，那次為期14天的戒備最後讓新增與住院人數都減少了。

伊達戈表示，「我們這次也可以度過難關，只要大家做好份內的事」。至於份內事是什麼，她說，有資格接種的人都應該完成接種，不論是川普支持者或拜登支持者，「都有川普或拜登疫苗可選」，拖拖拉拉只會危害自己與社區鄰里。

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