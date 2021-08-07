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德州6-8日「免稅周末」 學童用品適用

編譯組／綜合報導
6至8日減免營業稅，家長可以趕緊幫學童補齊上學用品。（KXAN）
6至8日減免營業稅，家長可以趕緊幫學童補齊上學用品。（KXAN）

德州政府宣布8月6日至8日為「免稅周末」，多數單價100元以下的商品都可免徵營業稅，因此正在煩惱小孩上學得穿什麼、用什麼、背什麼的家長們，可得把握這個周末好好血拚一番了。

德州主計長表示，多數服裝、鞋子、學校用品、背包都在免稅名單之中，而且不須證明就可免稅。因此，如果買了兩雙單價80元的鞋子，雖然總價為160元，但是兩雙鞋子還是可以分別免稅。只要每件單價不超過100元。不管幾件都能免稅。

詳細清單可上網站查詢https://comptroller.texas.gov/taxes/publications/98-490/clothing-footwear.php。上學用品專區則為https://comptroller.texas.gov/taxes/publications/98-490/school-supplies.php。

免稅血拚的關鍵在於，購買時間必須是在6至8日間，而且店家要確認收到訂單也同意出貨，就算實際運抵時間晚於8日也沒關係。主計長認定的免稅購物包括電話購物、郵件訂單，客製訂作與其他管道。

德州

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