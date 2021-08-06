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SpaceX火箭發射站進駐 德州小鎮「今非昔比」

【麥凱倫訊】
臨近波卡奇卡的布朗士維爾感謝馬斯克對該市的貢獻。(SpaceX網頁)
臨近波卡奇卡的布朗士維爾感謝馬斯克對該市的貢獻。(SpaceX網頁)

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)到德州最南角興建SpaceX火箭發射站後，已經幾度擴充規模，這個原本空曠安寧的人間淨土，如今成為噪音響徹雲霄的亂源，僅存的幾戶居民只能默默追憶過去的好時光。

波卡奇卡(Boca Chica)已到了德州海岸線的最南端，因為地處偏遠很少有遊客會到這裡來，所以沙灘特別乾淨，原本有大約40戶居民安靜地享受著這個人間天堂，他們大多是退休人士。2014年馬斯克選擇在這裡興建火箭發射站，他收購了一些民宅，接著開始了建造工程，馬斯克表示要把這裡稱為「星辰基地」(Starbase)。

波卡奇卡位於卡梅倫縣(Cameron County) ，這是德州最貧困的縣之一，SpaceX的到來給當地帶來許多太空迷觀光客，每當有火箭試射之類的活動，遊客會遠道前來觀賞，布朗士維爾(Brownsville)位於波卡奇卡西邊約20哩，那裡的旅館、餐廳和商店業主都已看出SpaceX所帶來的經濟利益。

「沿海彎灣和河口計畫」(Coastal Bend Bays and Estuaries Program)是一個非營利組織，生物學家史黛芬妮比洛鐸(Stephanie Bilodeau)從2017年起在波卡奇卡州立公園擔任野生動物觀察員，她指出，這個野生動物保護區(wildlife refuge)是許多種瀕危動物的繁殖處，譬如全世界最瀕危的坎普氏海龜(Kemp's ridley turtles)在這片沙灘上產卵，全美國唯一天然繁殖的一群豹貓(ocelot)以此為家，美國最後一次小美洲虎(jaguarundi) 的現身處也在這裡，雖然從1986年以來沒有再見過，但可能還有僅存的幾隻在荒草中藏身。

格蘭德河谷是聞名全球的賞鳥勝地，每年賞鳥客帶來4億6000萬元的經濟利益。比洛鐸表示，火箭發射的龐大震動和響聲，不但會嚇到周圍的野生動物，甚至會造成耳聾和腦部傷害。比洛鐸指出，她雖然不喜歡SpaceX到波卡奇卡來，但無疑馬斯克已經是這裡的主人，她的意見不會有影響作用。

馬斯克 SpaceX 德州

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