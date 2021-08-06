打工族返校 開學後恐更缺工 餐飲業面臨大麻煩

全美職缺持續增加，但隨著學生返校，店家恐怕更難找到人手。圖為暑假在腳踏車店打工的巴茲。（FOX）

美國就業數據顯示，7月增加了65萬個職缺，失業率也降到5.8%。但是休士頓 的餐飲業卻可能面臨大麻煩，因為積極求職的成人並沒有增加，但是在暑假期間全職打工的學生，卻將在8月底或9月初陸續返校上課，店家恐怕因為正職人員短缺而陷入困境。

FOX報導，因為疫情的關係，2021年暑假出來全職打工的青少年是2008年以來最多的一次，三分之一的青少年投入職場，讓餐飲服務業的低薪職缺暫時不必煩惱人手短缺的問題。但是德州的學校開始恢復到校上課，許多打工學生必須認真上學，因此店家又得重新找人。

類似巴茲(Alex Bartz)就是其中的例子，他在暑假時幫兩三家腳踏車店工作 ，但是他現在得回去念大學了。而且Al巴茲說，像他這樣的打工仔找份工作非常簡單，他就是隨便問了幾個朋友，「有沒有缺人啊」，然後朋友就說當然缺，「你來工作吧」。

FOX說，對於願意工作的人，服務業找工作就是這麼簡單。休士頓的店家Three Brothers Bakery也因為這樣，得以撐過暑期旺季，但是店東賈克(Bobby Jucker)說，不少年輕人要回去讀書了，他們又得開始找願意工作、而且合格的全職人員了。但問題就在，雖然職缺一直在增加，但是願意求職的人卻沒有變多。

賈克說，員工對Three Brothers Bakery來說是最重要的，他們既提供合理薪資與津貼，還提供健康保險與401K退休金 ，但是店面能不能過關，全看有沒有人願意來工作。