休士頓、台北姊妹市60周年 用「畫」展情誼

陳意欣（右一）在羅復文（右二）、特納市長（左二）見證下，捐出父親畫作「圓山大飯店」在市政府大廳供民眾欣賞。（休台姐妹會提供）

適逢台北市與休士頓 市締結姊妹市60周年之際，休士頓市長特納(Sylvester Turner)及台北市長柯文哲 7月29日在雙方的市政大廳以視訊方式再次締約，駐休士頓台北經文處處長羅復文、西南管理區主席李雄、休士頓旅遊局局長Jorge Franz、台灣 外交部亞太司司長姚義、休台姊妹會會長Amy Grossman Coburn、策展人陳意欣等共同與會見證。

羅復文表示，休士頓市和台北市互為彼此第一個姊妹市，至今已攜手走過一甲子，堅定情誼為雙邊蓬勃交流成果的見證，來自台灣的策展人陳意欣捐贈已故水彩畫家父親陳榮和的「圓山大飯店」畫作，經文處並以該畫作為藍圖，製作60周年紀念明信片。雙方市長於簽署「重申台北及休士頓姊妹市情誼協定」後，羅復文與特納市長共同為60週年紀念贈畫及紀念明信片揭幕，特納並主動於紀念明信片上簽字，傳達真摯情誼。

特納市長表示，日後會將「圓山大飯店」畫作輪替掛在市政大廳供民眾欣賞。

陳意欣很開心父親陳榮和的水彩畫作能夠擔任藝術外交的任務，紀念台北休士頓締結姊妹市60周年。這幅「圓山大飯店」非常適合這個簽署儀式，因它是台北的代表性地標之一，它於 1967 年被《財富》雜誌列為世界十大酒店之一，是台灣第一個五星級飯店，此後一直接待外國政要，包括已故美國總統艾森豪，休士頓市長特納15年前也曾住過。

這幅畫是陳榮和於1971年的作品，他是師範大學美術系第一屆畢業生，代表著台灣美術史新一階段的開始，因為他是純國人學院派養成的畫家，是台灣第一代在國內完成美術大學教育的畫家之一，前輩畫家多半赴日習畫取得學位或拜師在台灣的日本人。自1973年起，作品連續11次入選日本水彩畫會並在東京都美術館展出。台北市立美術館，高雄市立美術館，日本丸紅商社台北分公司、台北馬偕紀念醫院等都有收藏他的作品。

李雄表示，兩大國際化的都市締為姊妹市一甲子，意義非凡，特別是台北市長柯文哲率市府一級官員全程參觀見證，休士頓市長也率相關官員列席，雙方共同承諾未來將進一步交流。柯文哲表示，他願意以台北市抗疫的經驗與休士頓分享。