6呎毒蛇從住宅脫逃 大草原城拉警報

6呎長的劇毒非洲眼鏡蛇外逃，全城警戒。(大草原城動物服務局）

一條6呎長的劇毒非洲眼鏡蛇，3日(周二)從大草原城(Grand Prairie)一戶住宅逃脫，政府官員向附近居民發布警告，建議連寵物也盡量暫時關在家中。

大草原城動物服務局指出，櫻桃街(Cherry Street)1800街段的一戶住宅，屋主麥特(Tre Mat)在3日下午5時左右，發現養在一個玻璃水族箱裡的西非環紋眼鏡蛇(West African Banded Cobra)不見了，他自己搜尋了一陣沒有找到，在6時30分打電話報案。麥特聲明，他養這條毒蛇有德州 野生動物局的核准執照。

動物服務局人員並召請一名捕蛇專家，連同屋主一起漏夜在屋內屋外仔細尋找，到了天亮還沒有發現蛇的蹤影，於是在4日(周三)上午在該局的臉書 網頁上發布警告，並附了一張照片，呼籲民眾要把外門隨手關好，到戶外的時候要特別留意，如果看到類似照片中的蛇，千萬不可接近，也不要設法捕捉，應該追蹤蛇的行蹤並立刻打911向警方報案。

跟絕大多數的蛇一樣，西非環紋眼鏡蛇會盡量避免與人畜接觸，只有受到威脅時才會攻擊。成年人大多懂得跟蛇保持距離，但小孩子和寵物可能會因為好奇而接近，因此屋主應該暫時把孩子和寵物關在家裡。官員也已經通知大草原城的各大醫院，準備好抗蛇毒血清(antivenom)以防萬一。

捕蛇專家甘迺迪(Randall Kennedy)被召請協助捕蛇，他指出，德州原生的許多蛇類中，響尾蛇(rattlesnake) 、棉口蛇(cottonmouth)和銅頭蛇(copperhead)有毒，不過這些蛇的毒性比西非環紋眼鏡蛇差得太遠。