建材飛漲 工地2天被偷3次 建商怒

建材容易被偷，工地只能加強防範。(FOX畫面截圖)

住屋市場供不應求，造成建材價格大漲，許多建商最近發現建屋木材屢遭偷竊，警察 局處理案件緩不濟急，工程延誤讓建商損失更加慘重。

達拉斯地區房屋營建公司「狄維諾房屋」(Divino Homes)的東主是柯瑞 亞(Joshua Correa) ，他的工地竟然兩天之內被偷了三次木材。

他清晨到達工地時，發現有木材在夜裡被人偷走，當天他就找人在工地加裝防盜系統，用監控錄相機監視工地。沒想到當天半夜過後，又有盜賊光顧，但小偷已經看到監控器，偷竊之前先把監控器的線路剪斷。

柯瑞亞次日到達工地時，發現木材又被偷走，不禁氣結，他打電話給達拉斯市警局報案，但等到中午還沒有警員來處理。當他和工人去吃午餐時，工地又遭小偷光顧，這應該是同一人所為，小偷可能認為短短一段時間監控器的線路應該還沒修好，所以這次的竊案被錄影機拍到，那名男子把一批木材裝在紅色的四門轎車裡，比較長的木材伸出車窗之外。

柯瑞亞吃完午餐回來，發現了第三宗竊案，又向警局報了一次案，警局最後終於在1日(周日)凌晨1時左右派了警察到工地製作了一份報告。工地木材遭竊的案件在德州 各地都增加很多，木材缺貨加上價格大漲，讓木材成為竊賊覬覦的目標，幸好價格在5月份達到高峰後略有下跌。

柯瑞亞指出，這三次竊案的規模都不大，但給他造成很大的困擾，當工人建到需要某種特定規格的木材時，發現那件東西不見了，施工進度就會停頓，他必須臨時再跑到建材行購買，而完工的日期也因而延後。