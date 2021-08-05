德州攔檢非法移民 聯邦法官暫禁止

聯邦法官下令暫時禁止艾伯特的攔車令。（KHOU）

德州 州長艾伯特上周宣布「攔檢令」，只要警察合理懷疑車上載有非法移民 ，就可以攔車臨檢，並可要求車輛返回出發地，甚至扣押車輛。但聯邦地區法院法官卡東（Kathleen Cardone）本周裁定，艾伯特的行政命令必須暫停執行，直到法院對相關訴訟作出最終裁決為止。

艾伯特宣稱，攔檢令是為了防止帶有新冠病毒的非法移民進入美國，導致德州疫情更為嚴重。但聯邦司法部 長加蘭德（Merrick Garland）隨即稱艾伯特的命令，既危險又違法，並由司法部對艾伯特與德州政府提出告訴。

基於司法部與艾伯特的訟案仍在進行當中，承審法官卡東因此發布臨時禁制令，要求德州州警不得執行艾伯特的攔檢令。對此裁定，艾伯特辦公室尚未正式回應。

卡東仍然必須就本案作出裁定，已決定艾伯特的行政命令是否違憲。艾伯特目前仍然堅持防疫優先，但人權團體主張，此舉將會干擾移民轉移工作，並強迫州警就種族判斷對方是否合法。

另外，KHOU報導，多位聯邦檢察官也認定，艾伯特的攔檢令，將干擾聯邦政府的無證移民安置計畫，包括每年花費2億元將過度擁擠的收容中心的移民，安置到其他中心的運送計畫。

這些運送計畫多由民間包商進行。聯邦移民暨海關執法局（ICE）資料顯示，單是德州境內就有20多家民間包商，負責疏散移民、每日旅程合計長達8000哩。因此一旦攔檢令生效，這些包商可能就要面臨無法履行合約的問題。