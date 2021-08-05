飲食影響健康 這5種食物少吃

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

儘管大部分人都知道基本的健康飲食原則，但礙於忙碌、壓力或厭倦沙拉和瘦雞肉，很難做到吃得健康。而美味和方便，則可能對健康造成毀滅性後果。以下是經過科學證明，會對健康造成嚴重傷害的食物：

1.罐頭食品

罐頭食品經過高度加工，通常有害，它們通常含有較高的鈉和糖，例如罐裝湯品、麵食、醬汁、水果等，以保持風味。罐頭湯品在高溫烹煮足夠長時間，以此殺死潛在細菌，一些天然風味就會蒸發。此時，鹽就是一種便宜方便補充味道的方法。根據「營養素」雜誌(Nutrients)評論，隨著時間累積，高鈉攝取會增高血壓，並增加罹患心臟病 或中風的風險。若經常為了方便而食用罐頭，請確保不會超過美國 食品暨藥物管理局建藝的每日鈉攝取量。

2.微波餐點

另外一個超級方便而不用開火的食物是冷凍可微波餐點。不幸的是，專家表示，儘管它們仍然美味且可快速備食，通常對身體是弊多於利。「英國營養雜誌」(The British Journal of Nutrition)2015年一項研究顯示，每天食用預製食品，包括微波餐點，可能導致整體飲食不佳。

食用加熱即食餐點，會增加脂肪攝入、減少纖維攝取，以及增加腹部肥胖 發生率。腹部肥胖就是腹部脂肪累積，與早逝有關。事實上，最近一項研究指出，腹部脂肪每增加10公分，分別會造成女性死亡率增加8%、男性死亡率增加12%。

3.速食

有關速食的一個無法避免的事實是，它為大量生產，並且通常是高度加工。與全食物相比，加工食品是指任何經過化學改造，且僅由精製成分與人造物質製成的食品。食用高度加工食物的另一項害處是會導致發炎。

根據「WebMD醫學參考」(WebMD Medical Reference)資料，發炎可由精製碳水化合物(例如白麵包)、含糖飲料、加工肉品、人造奶油與起酥油，以及油炸食品引發。事實上，根據波恩大學「細胞」雜誌報告，速食可在體內引起類似抵禦疾病的發炎反應。「哈佛婦女健康期刊」(Harvard Women’s Health Watch)總編輯瑞喬蒂(Hope Ricciotti, M.D.)、高蘭(Toni Golen)表示，當發炎反應在體內長期存在，會導致嚴重健康問題，包括心臟病、關節炎、憂鬱症、阿茲海默症甚至癌症。

4.含糖食品

許多食物都含糖，包括飲料、調味品、麵包與烘培食品都添加糖，有四分之一美國人食用超過美國農業部建議的每日糖攝取上限50克，攝取糖量高達每日105克。美國心臟協會指南建議，女性每日攝糖量不超過24克、男性不超過35克。

西北醫療中心註冊營養師史賓瑟(Elizabeth Spencer)表示，可怕的是，過量攝取糖剛開始不會被注意，對健康的負面影響在幾年後才會被發現。過量攝取糖的風險包括罹患2型糖尿病、脂肪肝、心臟病與關節炎，並且馬上會體重增加。

5.紅肉

根據哈佛醫學院網站報告，每天食用大量紅肉，包括牛肉、豬肉、羊肉，會高度引發結腸癌。2005年一項歐洲研究，五年期間追蹤47萬8000名健康男性與女性，有1329人罹患結腸癌。食用較多紅肉(每天5盎司以上)比食用較少紅肉(一天吃少於1盎司)者，罹患結腸癌可能性高30%。食用其他肉類如雞肉或魚，則不受影響。

根據美國農業部，美國人2018年平均食用222.4磅紅肉，約相當於每天吃近十顆肉丸(或約一天吃10盎司紅肉)。「營養與營養學雜誌」出版數據顯示，有四分之一美國成人現在仍食用過多未加工紅肉，份量超過建議水平。