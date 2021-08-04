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趙小蘭任Kroger董事 休士頓僑界傳喜訊

【休士頓訊】
Kroger 聘用趙小蘭擔任董事會成員。(劉秀美提供)
Kroger 聘用趙小蘭擔任董事會成員。(劉秀美提供)

Kroger公司2日宣佈選擇趙小蘭(Elaine Chao)為公司董事會成員，日前才在休士頓與趙小蘭座談的華裔社區人士欣聞這項消息。 

Kroger 主席兼行政總裁 Rodney McMullen 表示：「我們很高興歡迎趙小蘭加入 Kroger。她是經驗豐富的國家和全球領導者，可為 Kroger 董事會帶來對公司管理、策略和勞動力管理，以及公共私營合作夥伴關係方面的深入認識，亦有為美國政府最高層工作的豐富經驗。」

趙小蘭的傑出職業生涯涉及公共、私營和非牟利領域中的領先國內和國際組織，包括曾任美國勞工部長、美國運輸部長、多個上市公司董事會中的董事、美國 United Way of America 的總裁兼行政總裁，以及Peace Corps總監。

趙小蘭是美國歷史上第一位在美國總統內閣任職的亞裔美國女性，也是自第二次世界大戰以來任期最長的美國內閣秘書長。

她從 Mount Holyoke College 獲得經濟學學士學位，並從哈佛商學院取得工商管理碩士學位。她因其廣泛成就和公共服務而備受認可，也獲得多達 37 個榮譽博士學位。

McMullen接著表示：「Kroger積極主動的董事會審查策略，可確保組織能從多元化董事會的獨特專業知識和觀點中受益 。Kroger 的董事會致力為我們的所有利益相關者（包括我們的股東、客戶、員工和社區）創造價值。」

美國 趙小蘭 休士頓

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