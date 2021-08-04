德州900萬人拒打新冠疫苗

德州都會區的非裔及西語裔疫苗接種率較低。(德州衛生福利廳)

德州 論壇報採用多項資訊交叉分析，歸納出德州900萬不打疫苗 人士主要是兩大類：偏遠地區的保守派白人和大都會區的非裔及西語裔。

德州論壇報所做的分析是相當深入的，根據2020年聯邦人口普查的結果，德州的2900萬人口中有500萬人年紀未滿12歲，他們還不符合打疫苗的資格。2400萬符合資格的人中，到8月1日為止已有1500萬人至少打了一劑，代表有900萬人在疫苗施打至今已8個月的期間，還沒有注射一劑，但他們不見得全是拒打疫苗者。

德州的疫苗接種率是44%(8月1日為止) ，在全國排名第36，州政府又公開禁止地方政府採取較嚴的防疫措施，這是疫情 再度飆高的兩個原因，目前全國的確診病例中，每三人就有一人是德州或佛州的居民。疫情爆發至今，德州已有5萬2000多人因而病故，但在2月8日至7月14日之間病故的人，99.5%是沒有打過疫苗的人。

從8個多月前疫苗開始施打以來，德州偏遠鄉區的接種率就一直落後。53歲的布萊德歐福特(Brad Offutt)是大理石瀑布城(Marble Falls)的居民，他和妻子艾咪(Amy Offutt)都是醫療界的從業人員，但兩人都決定不打疫苗，他們是偏遠地區保守白人拒打疫苗的典型案例，他們的教育程度與收入都不錯，多半是因為意識形態而拒打疫苗，他們認為被感染的機率不高，因為很少有群眾聚集的活動。

德州人口最多的縣份依序是哈里斯(Harris) 、達拉斯(Dallas) 、塔倫特(Tarrant) 、貝爾(Bexar)和查維斯(Travis) ，分別代表休士頓、達拉斯、福和市、聖安東尼奧和奧斯汀都會區，從人口普查的收入數據來看，這些都會區黑人與西語裔聚居的地區，是平均收入較低的點，這裡的接種率也比較低，由於人口密集，疫情擴大的情況也較普遍。