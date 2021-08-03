蓋文斯頓商家防疫趨嚴 引爭議

德州蓋文斯頓縣新冠住院病患增加，呼籲戴口罩防疫。(蓋文斯頓縣衛生局)

德州 新冠病例大增，蓋文斯頓島上許多企業本周已自行加強防疫措施，但趨嚴的規定引起州政府與抵制民眾的批評謾罵。

休士頓第13台ABC報導，蓋文斯頓縣衛生局主任凱瑟醫師(Dr. Philip Keiser)指出，6月初的時候，縣內所有醫院因為新冠病毒住院的人數不到20，但到7月底已超過100人，導致醫院的病房滿額。CDC上周宣布新指南，建議即使完成疫苗 接種的人在室內也戴口罩 。

德州州長矢言絕對不准地方政府頒布口罩令，不過企業並不受此限，鑒於疫情大幅升溫，德州餐飲業協會蓋文斯頓縣分會的會長克拉克(James Clark)指出，有些顧客堅持不戴口罩，引起比較謹慎的顧客不願上門，因此他規定自營的「蚊子咖啡館」(Mosquito Cafe)所有員工都必須戴口罩，門口也貼了告示，希望顧客在等候的時候戴上口罩，但他強調絕無強制。

克拉克指出，協會中有一半會員表示，會在所擁有的餐廳加強防疫，另一半則表示不願惹惱排斥口罩的客戶。自從網路普及、社交媒體流行以來，今日的社會已成21世紀的「戰國時代」，諸子百家齊鳴、學理歪理難分，因此民眾必須學會自保，免得讓自己和家人被缺乏公德的人侵犯到健康和安寧。

警政單位呼籲民眾不要因為口罩與人發生爭執，要想保障好自己，就是完成接種、外出盡量戴口罩。在德州和佛州，許多共和黨員拒絕接種，有些人因為自己或家人染病住院或險些喪生，現在公開呼籲排斥疫苗的人接種。