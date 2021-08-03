休士頓7/31亞裔地產協會日

國會議員Al Green(右二）頒狀表揚亞裔地產協會的貢獻。（記者封昌明／攝影）

亞裔 地產協會（AREAA）7月31日在Wetin Galleria酒店舉行2021年會長交接典禮，創會會長林富桂及李雄，展現深厚的政商人脈，廣邀國會議員Al Green、休士頓 市長Sylvester Turner等重量級人物到場致詞並頒發賀狀外，休士頓市長宣佈當日為「亞裔地產協會日」，獲得全場來賓歡呼鼓勵。

被亞裔地產協會推為皇后（Queen of AREAA）的林富桂在晚宴中，穿著一襲大紅禮服、頭戴后冠、手持權杖，風靡全場，會員們爭相與她合照，李雄也盛裝出席，他同時代表晚宴最大的贊助商「祥瑞花園公寓」與業主李兆瓊等穿梭全場，向會員們介紹這套位於中國城的新建案，希望會員們多加推廣。

新任會長Dan King在國會議員及休士頓市長頒狀表揚後，在全體來賓注視下，依序由創會會長李雄、林富桂及前任會長Casey Kang的手中接下象徵會長信物的水晶座，接下2021至2022會長職務。

前會長Casey Kang致贈紀念牌給他任內協助他完成任務的所有理事，新任會長Dan King隨後率領新的團隊亮相，並在來自加州 的亞裔地產協會全國總會長Amy Kong的主持下，宣誓就職，場面莊嚴隆重。

Amy Kong除勉勵新任的團隊繼續努力為亞裔社區做出貢獻，並表示，根據報告顯示，有五分之一的亞太裔人士居住在休士頓地區，其中69%的人擁有自住房，其比率之高冠於德州其他都會區，相信這樣的成績都是亞裔美國人的成就，她期許新會長Dan Ding在2022年能帶領亞裔地產協會，為休士頓的地產界扮演更重要的角色。