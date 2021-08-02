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休士頓僑界 將辦中秋暨十一晚宴

休士頓訊
休士頓中國人活動中心與僑界將舉行中秋節暨十一國慶晚宴。(中國人活動中心網頁)
休士頓中國人活動中心與僑界將舉行中秋節暨十一國慶晚宴。(中國人活動中心網頁)

中國人活動中心攜大休士頓地區華人華僑、企業及學生學者組織60個以上社團，將在今年9月18日晚於休士頓THE Westin Oaks Houston酒店聯合舉行中秋節暨十一國慶晚宴。

近十年來，休士頓地區華人華僑人數大幅增長。國慶晚宴團結匯聚了大休士頓地區及美南周邊城市華人華僑、企業及學生學者組織60多個社團，廣泛邀請僑團領袖、商界精英、美國主流政界與商界的國際友人參加，有力彰顯大休士頓地區華人華僑團結向上共建和諧華人社區的精神面貌，為加強中美兩國和兩國人民之間多方面的合作與交流做出積極貢獻。預計今年將有約600人包括商界精英、社區領導、政要及外交官員參加聚會。

一年一度的慶祝晚宴是休士頓華人華僑最具規模的年度盛會之一，每次都得到各大新聞媒體包括報社、電台、電視台及互聯網的報導。今年主辦方在後疫情期間將嚴格遵守CDC的衛生防疫標準，邀請醫學專家擔任緊急醫療顧問，各種防護措施嚴格到位，確保今年的國慶晚宴辦成暨隆重又安全的盛會。

中國人活動中心為非盈利社團，成立於1995年，服務大休士頓地區30多萬旅美華人華僑和華人社區。中心秉承「服務華人社區，弘揚中華文化，凝聚社團僑心，促進美中友好，提升華人地位」的宗旨，建立社區團結互助、多元文化及藝術教育等服務機制。中國人活動中心每周接待約3000人次，幫助許多新移民在休士頓安家落戶。

慶祝晚宴是中國人活動中心的一個重要募捐活動，這一活動的成功離不開大家的大力支持。今年中國人活動中心董事長彭梅，執行長楊德清，晚宴主席陳韻梅，副主席陳皙晴，秘書長楊保華、副秘書長張佳莉，組委會成員，真誠地邀請僑界參與。目前，美國中國總商會休士頓何建中會長，劉淩毅秘書長已經贊助Diamond Table，恆豐銀行和華美銀行已經贊助Jade Table ，德州廣東總會、安穩保險(Allwin Insurance Agency)已經贊助Ruby Table，各大社團紛紛贊助，贊助單名會在晚宴節目冊上列出。詳情查詢:713-772-1133 或[email protected]

休士頓The Westin Oaks Houston at the Galleria位於5011 Westheimer at Post Oak, Houston, TX 77056)。晚宴將於6時開始，貴賓招待會將於5時開始。

華人 休士頓 中國

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