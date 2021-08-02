國會暴動者電腦 法官同意人臉辨識解鎖

達拉斯居民瑞菲特參與國會暴動時，頭掛攝影鏡頭。(FBI/NBCDFW電視台)

48歲的達拉斯居民瑞菲特(Guy Reffitt) ，是國會暴動者中最受矚目者之一，他幾度用各種理由搪塞，不肯給筆記型電腦解鎖，法官最後同意檢方要求，把電腦放在他面前，用人臉辨識功能解鎖。

瑞菲特是極右派民兵組織「百分之三」(Three Percenters)的成員，他和另一名會員在1月初一起開車前往華府 ，他的照片引起轟動，因為他在國會大廈中不但身穿防彈衣、頭戴軍用鋼盔，鋼盔上還有攝影機和照明裝置，腰上帶了一批塑膠手銬，明顯的是要劫持人質。

檢方指出，在照片中看不出來的是，他當時身上藏了一把裝有滅音器的手槍。

暴動平息之後，瑞菲特回到達拉斯，他和18歲的兒子、16歲的女兒發生激烈爭吵，他的兒女認為，父親的行動危害民主制度，但瑞菲特認為川普 是美國的救星，無論如何都必須讓川普繼續掌權。他的兒女把他在家中與其他會員的對話錄下，瑞菲特聲稱，他在華府所做的只是序幕，更轟轟烈烈的事蹟將很快展現。隨後他威脅兒女，如果舉報他就是「賣國賊」，賣國賊的下場是被槍殺(traitors got shot)。

他的兒子傑克森(Jackson Reffitt)向聯邦調查局(FBI )舉報後，瑞菲特在1月下旬被逮捕，在法庭聽證中，他的妻子和女兒表示，瑞菲特喜歡吹噓，他並不會有實質的暴力行為，希望法官准許保釋，但法官認為他會危害社會安全，必須關在牢裡候審，他至今已被囚禁半年，許多網友嘲笑他讓政客玩弄，落到今天的可憐地步，一個好好的家被拆成四分五裂。

憲法第五修正案規定人民有緘默權利，以免供詞被執法單位用作控罪的證據，在FBI取得的多項證據中有一部瑞菲特的微軟Windows Surface Pro筆記型電腦，但他堅稱不記得密碼(password) ，以至檢方無法檢視內容。

日前檢方向法官陳述，瑞菲特頭盔上的錄像機，可能有6GB之多的視頻存在電腦上，其中應該有證明他攜槍進入國會的證據。法官最後同意檢方要求，檢方把電腦放在瑞菲特面前，電腦認出他是主人時解鎖。瑞菲特被控五項重罪名，其中一項是因為威脅兒女，被控「妨礙司法」(obstruction of justice)。