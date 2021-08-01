移民爭議 司法部告德州州長艾伯特

圖為三到九歲、無大人陪同的闖關兒童，在海關與邊境保護局的德州設施看電視。（美聯社）

聯邦司法部（U.S. Department of Justice）30日提起訴訟，要求阻止德州 州長艾伯特（Greg Abbott）甫出台的行政命令，限制被聯邦海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection，CBP ）拘留非法移民 的陸路運輸。

德州州長艾伯特。(美聯社)

達拉斯晨報報導，這起訴訟是在艾爾帕索（El Paso）地方法院提出，也是艾伯特與總統拜登政府不斷升級的爭議之一。目前德州總檢察長已對拜登政府提起五項訴訟，均與移民有關。

訴訟稱，艾伯特行政命令違反美國憲法至高無上條款，該條款規定聯邦法律優先州法。訴訟還稱，該命令「危及被聯邦拘留非公民的健康和安全，也危及執法人員與其家人安全，加劇新冠肺炎在社區的傳播。」

司法部正尋求一項臨時限制令的緊急動議。聯邦最高法院大法官嘉蘭德（Merrick Garland）稱艾伯特命令「既危險又不合法」。

而競選連任的共和黨人艾伯特，則指責拜登政府將德州暴露於新冠肺炎危機上，「替德州製造公共衛生災難。」

該命令生效後，立即被律師和移民非營利組織批評違憲。近幾個月，愈來愈多移民和尋求庇護者被捕，特別是無家人陪伴的未成年人。

訴訟稱，聯邦機構依靠承包商提供非移民運輸服務，在移民逮捕最繁忙的格蘭德河谷（Rio Grande Valley），CBP人員已在本財年，透過承包商運送約12萬非公民。

訴訟稱，「由於CBP站僅能用於短期居留，因此需及時將非移民轉出CBP監管。」他們並提供新冠肺炎檢測，安全的安置與隔離。

艾伯特30日反駁，根據「長期制定的應急響應法」（Long-Established Emergency Response Laws），他擁有控制人流與更好遏止災難蔓延的權力，如那些已染疫者。