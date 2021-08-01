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聯邦驅逐令到期 社區組織協助申請租金減免

編譯組／綜合報導

休士頓紀事報報導，為協助仍未因疫情困境恢復的民眾，7月31日聯邦驅逐令到期後，社區組織者開始提供協助，幫助他們申請租金減免。

數十萬德州人發現，即使現在已逐漸從新冠肺炎疫情造成的經濟困境恢復，他們仍很難及時支付租金。疫情的經濟影響，對有色人種女性打擊尤其嚴重。

根據全國婦女法律中心（National Women's Law Center）針對人口普查進行的分析，超過六分之一拉丁裔報告，他們在夏季開始拖欠租金。

休士頓19歲組織者Dhamaris Rodriguez幫助西班牙家庭申請緊急租金援助。身為來自墨西哥移民父母的孩子，她向Blanca Morales等居民了解租金援助計畫和驅逐程序，並提供他們申請租金援助等訊息。Morales在疫情期間失去工作，無法支付房租。

自聯邦疾病控制和預防中心（CDC）驅逐令在7月31日到期後，地方和州的租金援助計劃，成為這些面臨驅逐家庭的最後一道支持防線。

在暫停驅逐計劃的數以千計驅逐令，很快將回到案卷上。雖然Delta變種病毒，再次造成又一波疫情，但驅逐令到期卻也是不爭的事實。

租金 疫情 休士頓

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