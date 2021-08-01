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達拉斯縣官員 挨家挨戶宣導打疫苗

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，有鑒於新冠肺炎Delta變種病毒染疫率持續上升，達拉斯縣仍積極勸說那些仍在觀望疫苗的民眾。官員們挨家挨戶，一對一說服著民眾，認為這是扭轉他們被誤導的訊息觀念的最佳方式。

達拉斯縣衛生與公共服務局社區外展經理Gonzales希望大家都能登記施打疫苗。但他無法強迫任何人，因此希望這些人提出問題，他能針對問題提供事實。

30日他在Walnut Hill Lane的O'Reilly Auto Parts店告訴戴著藍色口罩的員工，指出該縣會在31日上午9時至中午，在Lake Highlands高中設立返校接種站，替12歲以上民眾提供免費新冠肺炎疫苗，且不需預約。

事實上，該店已有一名男子染疫病倒，且工作太忙無法施打。

Gonzales說，「Delta變種病毒就在這裡，只需15分鐘，街上即可能染疫。」他說，「我們80%案例就是這種情況，最好的防線是接種疫苗。」

根據Lake Highlands郵遞區號75283，43.6%符合條件的居民已完全接種疫苗，遠低於群體免疫門檻的52%。根據UT西南醫學中心預測，按照目前疫苗接種速度，至8月16日，達拉斯縣染疫病例預估達到1000。屆時預計每日新增感染人數也將接近相同數字或更高。

Gonzales已這樣宣導民眾施打疫苗幾個月。一開始他試圖說服民眾戴口罩或關閉必要業務，現在則試圖說服民眾接種疫苗。

他坦言，有些情況民眾顯得敵意。但只要能挽救生命，讓他們自願接種疫苗，與那些觀望者一對一交談是最有效方式。「我們必須去找他們，他們不會來找我們」他說。

像Lake Highlands這樣約半數人口沒有接種疫苗的地區，達拉斯縣目前正試圖透過一對一「說服計劃」，將科學帶到他們家，除Gonzales外，Armando Martinez和Marcus Martin等工作人員，挨家挨戶宣傳著疫苗。

他們於上午9時在Audelia路和Walnut Hill購物中心開始，攜帶數百份英文與西班牙文宣傳單，呼籲民眾31日前往疫苗接種站。

疫苗 變種病毒 口罩

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