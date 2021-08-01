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男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

編譯組／綜合報導
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/美聯社)
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/美聯社)

37年前曾在佛羅里達擔任保母的麥克奇（Terry McKirchy），因為曾經劇烈搖晃照顧的幼兒，導致該男童終身殘廢，並在2019年過世，2021年6月間由佛州布羅瓦縣（Broward County）大陪審團認定她觸犯謀殺罪，因此麥克奇7月2日在德州被捕。

現年59歲的麥克奇，現在休士頓的汽車零件廠工作，在判決確定後聯邦法警循線找到她，並將她送進監獄，等候移送佛州。麥克奇當年育有兩子，因此兼差照顧當時五個月大的男童道林（Benjamin Dowling）。

幼兒時遭到保母傷害的男孩道林。(家人提供／福斯)
幼兒時遭到保母傷害的男孩道林。(家人提供／福斯)

但1984年7月3日，當父母要接道林時，卻發現他臉色發青、呼吸困難、雙手緊握、眼神渙散。當時麥克奇宣稱孩子從沙發上墜地。但是送醫後卻發現，道林顱內出血，確診為嬰兒猛烈搖晃症（shaken infant syndrome）。

不幸的是，道林的心智從此就未再發育過，就算念了特殊學校，智能仍然只有五個月大，最後在2019年9月16日過世，得年35歲。在案發前，所有證據都顯示，道林身心健全，但因為無法站立，因此只能插管餵食。

麥克奇當年雖然曾被判罪，但因懷孕獲得寬大處遇。但在道林死後，檢方仍決定以一級意圖謀殺、傷害幼兒起訴，因為法醫認定道林的死與1984年受的傷直接相關。

佛州 德州 監獄

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