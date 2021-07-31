德州兒童醫院新病例 八成染Delta病毒

德州兒童醫院幼兒新增案例八成來自Delta病株。（FOX）

德州 兒童醫院（Texas Children's Hospital）表示，近兩周以來，住院病患人數大幅增加，而且就跟成人一樣，兒童新增病例80%都是因為Delta病株。

德州兒童醫院的代理兒科長維沙米克（James Versalovic）強調，兒童染病的問題之嚴重，正因為這些孩子的處境跟2020年夏季時一模一樣，完全沒有接種疫苗 的機會。

維沙米克說，就跟成人染病的狀況一樣，兒童病患感染到的80%是Delta病株，只是兒童的病徵略為不同，更為顯著的發燒與腫脹。儘管兒童的病程較成人更緩慢，三、四或六周後才會出現病徵，但是初期的輕症可能引發後期的重症，包括致命的兒科多系統炎症綜合症（MIS-C）。

維沙米克告訴FOX，德州兒童醫院自疫情 爆發以來，累計診斷出1.5萬名病患，其中10%必須住院。住院的人當中，又有三分之一住進加護病房。

維沙米克指出，有些幼兒病患的狀況糟到必須依靠呼吸器維生，所以他們才會那麼努力地想開發出幼兒疫苗，讓12歲以下的孩童也能接種。並且，他認為，多數兒童確診案例，源頭都是為接種或尚未完成接種的成人或青少年，而且因為發現較晚，兒童確診的預後往往更難。

因為破防式感染仍無數據，因此維沙米克說他無法判斷，兒童因為破防感染而確診的機率。但他強調，如果想要保護小孩，父母能做的就是自己趕快完成接種，也讓12歲以上的小孩接種。並且基於前例，一旦幼童出現感冒症狀，最好就要帶他們去看兒科，並做新冠篩檢。