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休士頓華埠葛瑪蘭麵包坊 飄濃濃台灣味

記者封昌明／休士頓報導
肉鬆麵包新鮮現做，羅復文(左)讚不絕口。（記者封昌明／攝影）
肉鬆麵包新鮮現做，羅復文(左)讚不絕口。（記者封昌明／攝影）

休士頓台北經文處羅復文處長開心赴位於休士頓華埠的「葛瑪蘭」麵包坊拜會負責人連憲武，一進門即被撲鼻而來的麵包香吸引，色香味俱全的台式麵包不僅口味道地、用料實在，且物美價廉，CP值爆表。羅復文當場採購店裡人氣商品，贈送當地友人品嚐道地台灣美味！

曾在猶他州留學的連憲武和太太選擇到休士頓發展，25年前在德州糖城開店，美味的台式麵包和糕點常常一出爐就被秒殺，濃厚的家鄉味不僅滿足思鄉遊子的胃，美味及健康嚴選的堅持，也征服了許多在地人的胃！

台北經文處處長羅復文(右二)、教育組組長楊淑雅(左一)對葛瑪蘭麵包坊連憲武(左二...
台北經文處處長羅復文(右二)、教育組組長楊淑雅(左一)對葛瑪蘭麵包坊連憲武(左二)手藝讚不絕口。（記者封昌明／攝影）

噶瑪蘭是居住在台灣花蓮及宜蘭一帶的台灣原住民，噶瑪蘭族人最引以為傲的地方，在於日常生活作息中保存噶瑪蘭文化。想到台灣的美食文化，台式麵包是相當具有代表性的美食之一，就像噶瑪蘭族人保留他們傳統文化一樣，葛瑪蘭麵包坊用心地保留了一塊園地。

來自台灣的烘焙達人連憲武，有20多年烘焙經驗，對水、麵粉、酵母的掌握恰如其分，隨著時代的演進，目前養生當道，各式歐式養生麵包，早已逐漸融入一般人的生活當中，而他的烘焙坊也因應潮流，研發推出歐式改良麵包。

中秋節將至，「葛瑪蘭」推出養生月餅。（記者封昌明／攝影）
中秋節將至，「葛瑪蘭」推出養生月餅。（記者封昌明／攝影）

連憲武想要藉著麵包傳達溫暖和幸福的感覺給休士頓的朋友，每當麵包正要出爐，客人排著隊等著購買時，他就感覺很幸福，而當客人一口咬下，露出滿意的微笑時，他就確定他要傳達幸福已成功達陣。

連憲武的產品採低溫長時間發酵，來拉提麵粉的自然甘甜，全程採用天然食材，僅加很少量的糖，民眾可以放心食用，無需擔心會對身體造成負擔。

「葛瑪蘭」麵包沒有加一滴水，全部都是天然食材製作。（記者封昌明／攝影）
「葛瑪蘭」麵包沒有加一滴水，全部都是天然食材製作。（記者封昌明／攝影）

「葛瑪蘭」的連憲武為求每樣產品新鮮多樣化，所以很多麵包都是採少量多樣方式來製作，雖然工序上很麻煩，但連憲武表示，他希望他的客人每次來到店裡，總能發現驚喜。在一成不變的生活中，偶爾在「葛瑪蘭」烘焙坊中發現新味道，讓生活更添色彩。

位於休士頓中國城的「葛瑪蘭」麵包坊，地址：9889 Bellaire Blvd E219 Houston TX 77036，電話：832-831-2652。

連憲武（左二）向羅復文(右)逐一介紹各種產品。（記者封昌明／攝影）
連憲武（左二）向羅復文(右)逐一介紹各種產品。（記者封昌明／攝影）

台灣 休士頓 美食

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