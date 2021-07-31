我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

墨西哥牛馬過河 吃大彎國家公園嫩草 遊客心疼

【艾爾帕索訊】
大彎國家公園綠草獲得很好的維護。(Big Bend National Park網頁)
大彎國家公園綠草獲得很好的維護。(Big Bend National Park網頁)

位於德州墨西哥交界的大彎國家公園(Big Bend National Park) ，每年耗用經費維護景觀，但河對岸的墨西哥牛仔，每天把牛馬騾驢趕過河到公園裡吃嫩草，讓愛好大自然的遊客心疼不已。

大彎國家公園景色壯麗，大部分是比較乾旱的環境，但在有泉水的地方，及格蘭德河(Rio Grande)河岸附近，水草相當豐美，但國家公園是花了相當多人力和經費才讓這裡如此整齊美觀。

在公園對岸的墨西哥疆域，主要是沙漠環境，人煙相當稀少，與大彎國家公園隔著河對望的有三個小村鎮：最西邊的是聖塔伊蓮娜(Santa Elena) ，東邊兩個相隔不遠的是聖文森提(San Vincente)和波基亞斯卡門(Boquillas Del Carmen)。

這三個村鎮裡有一些農場，牛仔們早上把牛馬騾驢趕過河，到公園裡吃草，到了傍晚時再來把牲畜趕回墨西哥，不論人或是牲畜過河來，其實都是犯法，但這個地方天高皇帝遠，雖然牲畜偶爾會被公園巡守員逮住，但繳過罰金以後可以贖回，省下來的飼料錢足夠付罰金，這些牛仔大罪不犯、小罪不斷，令公園管理人員氣結。

女記者格瑞包維克茲(Margret Grebowicz)喜歡到大彎國家公園健行，在本月份的一次健行中，她和同伴選的是靠河邊的馬陸弗威加步道(Marufo Vega Trail) ，在14哩的路途上，他們碰到好幾頭牛和馬，這些大型動物顯然是有主人的，因為牠們的耳朵上釘有標籤，馬蹄上也都裝了馬蹄鐵，牠們把許多小動物的居所破壞，也把公園細心培植的植物吃掉，譬如瓜達露佩羊茅草(Guadalupe fescue)是瀕臨滅種的植物，但牛馬都特別喜歡吃它。

公園主管表示，巡守員主要的任務是打擊人口與毒品走私，任務成功的必要條件是，與這些村鎮的居民保持友好關係，如果竭力打擊牛仔放牧牛馬，破壞了雙邊的關係，可能會因小失大。對愛好大自然的格瑞包維克茲和許多遊客而言，看到大好河山遭人越界踐踏，他們心裡挺不是滋味。

墨西哥 步道 德州

上一則

反拜登標語含粗話被罰 居民上訴 新州市府撤案

下一則

疫情升溫 餐飲業高度關注是否恢復戴口罩

延伸閱讀

東奧／墨西哥女壘把國家隊球衣當垃圾亂丟 這下慘了…

東奧／墨西哥女壘把國家隊球衣當垃圾亂丟 這下慘了…
華郵：川普是否履行捐出總統薪水承諾 儼然成謎

華郵：川普是否履行捐出總統薪水承諾 儼然成謎
洛縣天使國家公園高速路一車偏離撞樹 2死

洛縣天使國家公園高速路一車偏離撞樹 2死
女籃3對3首面金牌 美國隊帶回家

女籃3對3首面金牌 美國隊帶回家
布碌崙惡夜槍響 數小時內爆5案6傷

布碌崙惡夜槍響 數小時內爆5案6傷
周末這樣玩／LA咫尺紅塵外的國家公園 家門口的海島風情

周末這樣玩／LA咫尺紅塵外的國家公園 家門口的海島風情

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見