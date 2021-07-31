墨西哥牛馬過河 吃大彎國家公園嫩草 遊客心疼

大彎國家公園綠草獲得很好的維護。(Big Bend National Park網頁)

位於德州 與墨西哥 交界的大彎國家公園(Big Bend National Park) ，每年耗用經費維護景觀，但河對岸的墨西哥牛仔，每天把牛馬騾驢趕過河到公園裡吃嫩草，讓愛好大自然的遊客心疼不已。

大彎國家公園景色壯麗，大部分是比較乾旱的環境，但在有泉水的地方，及格蘭德河(Rio Grande)河岸附近，水草相當豐美，但國家公園是花了相當多人力和經費才讓這裡如此整齊美觀。

在公園對岸的墨西哥疆域，主要是沙漠環境，人煙相當稀少，與大彎國家公園隔著河對望的有三個小村鎮：最西邊的是聖塔伊蓮娜(Santa Elena) ，東邊兩個相隔不遠的是聖文森提(San Vincente)和波基亞斯卡門(Boquillas Del Carmen)。

這三個村鎮裡有一些農場，牛仔們早上把牛馬騾驢趕過河，到公園裡吃草，到了傍晚時再來把牲畜趕回墨西哥，不論人或是牲畜過河來，其實都是犯法，但這個地方天高皇帝遠，雖然牲畜偶爾會被公園巡守員逮住，但繳過罰金以後可以贖回，省下來的飼料錢足夠付罰金，這些牛仔大罪不犯、小罪不斷，令公園管理人員氣結。

女記者格瑞包維克茲(Margret Grebowicz)喜歡到大彎國家公園健行，在本月份的一次健行中，她和同伴選的是靠河邊的馬陸弗威加步道 (Marufo Vega Trail) ，在14哩的路途上，他們碰到好幾頭牛和馬，這些大型動物顯然是有主人的，因為牠們的耳朵上釘有標籤，馬蹄上也都裝了馬蹄鐵，牠們把許多小動物的居所破壞，也把公園細心培植的植物吃掉，譬如瓜達露佩羊茅草(Guadalupe fescue)是瀕臨滅種的植物，但牛馬都特別喜歡吃它。

公園主管表示，巡守員主要的任務是打擊人口與毒品走私，任務成功的必要條件是，與這些村鎮的居民保持友好關係，如果竭力打擊牛仔放牧牛馬，破壞了雙邊的關係，可能會因小失大。對愛好大自然的格瑞包維克茲和許多遊客而言，看到大好河山遭人越界踐踏，他們心裡挺不是滋味。