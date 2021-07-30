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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

德州單日確診突破1萬大關 今年2月以來高峰

編譯組／綜合報導
德州單日確診突破一萬大關，住院人數持續增加。(德州衛生廳)
德州單日確診突破一萬大關，住院人數持續增加。(德州衛生廳)

德州衛生服務廳最新公告，28日當天確診感染新冠肺炎的人數已經突破1萬名，此為今年2月以來的再次高峰。另外，住院病人的人數也在快速增加，德州醫療中心（Texas Medical Center）體系下的醫院，第一階段的ICU床位已經全滿，而且每日還以10%的幅度增加。

德州醫療中心各院區27日共接受了187名新冠相關病患。但是6月的每日平均才48人。確診人數與住院病患雙雙激增，讓衛生機關更積極鼓勵、推動疫苗接種，如德州政府28日就宣布，提供1000萬元獎助金給偏遠社區的接種計畫。

休士頓衛生部的Porfirio Villareal就說，在保護每個家庭的同時，他們也要保護醫療院所，因為後者必須面對各種各樣的大小手術。德州政府的統計顯示，全州新冠住院病患約5300人。德州醫療中心對大休士頓地區的數據則顯示，確診人數每周都在增加。

位於休士頓的貝勒醫學院（Baylor College of Medicine），其院長霍特茲（Peter Hotez）表明，最大的問題在，某些地區的接種比例就是不夠高，特別是德州東部，休士頓雖然比較好，但是還不足以對付傳染力更強的Delta病株。

 

德州 休士頓 疫苗

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