休士頓僑界募款 賑濟河南洪災

休士頓僑界發起募款捐助河南水災。（記者封昌明／攝影）

中國河南 近日豪雨成災，休士頓中國人活動中心董事長彭梅、執行長楊德清、西南管理區主席李雄、國際管理區主席李蔚華、亞裔商會會喻斌、休士頓河南同鄉會會長楊寶華、恆豐銀行副總裁Jennifer周等，7月28日在中國人活動中心呼籲僑界踴躍捐輸，為故鄉災情貢獻心力。

中國人活動中心董事長彭梅。（記者封昌明／攝影） 休士頓河南同鄉會會長楊寶華。（記者封昌明／攝影）

許多僑民響應捐款行動，HIBACHI餐廳老板暨福建同鄉會會長唐宗法、楊氏太極拳負責人楊俊義趕往捐款。許多僑民當場掏出支票，金額多寡不一，但眾人關懷故鄉的情操令人感動。

中國人活動中心執行長楊德清(中)對HIBACHI燒餐廳老板唐宗法(左)、楊氏太極負責人楊俊義(右)的善行感動不已。（記者封昌明／攝影）

募款會主持人趙亞楠說，大家對這兩年一波又一波的災難，感到痛心和難過，目前新冠疫情還沒有過去，又接二連三的傳來災難消息，地震、海嘯、颱風、洪水 ，讓身在海外的僑民憂心不已。

活動主持人趙亞楠說洪水災情令人痛心。（記者封昌明／攝影）

趙亞楠說，20日她的家鄉河南鄭州，強降雨出現洪水，導致民眾死亡，很多人緊急轉移，直接經濟損失數百萬美元，多處商舖被淹沒，路面到處散落著廢棄的汽車和被損壞物品令人怵目驚心，當地斷網斷電，已不像往日的繁華，被困在洪水中的同胞令她們感到痛心。

趙亞楠指出，讓人感觸最深的一件事，是在災難現場有人被困在地鐵內，手機拍下一段視頻，說：「洪水已經淹到我的脖子，我今生沒有了，希望家人看到我的最後一面。」當聽到這段的時候，她心頭一緊。看到一些英雄挺身而出，奮不顧身營救被洪水沖走的災民，勇者的精神令她感動落淚。

中國人活動中心執行長楊德清。（記者封昌明／攝影）

中國人活動中心執行長楊德清表示，河南災難發生時，有很多僑界人士主動來電詢問，想要提供協助，讓他非常感動，於是決定發起募款活動。目前捐款金額仍在持續增加中，該中心已聯絡上當地負責指揮救災的河南省副省長，待善款募集告一段落後，馬上會送到最需要的地方去。

中國人活動中心執行長彭梅表示，僑胞雖然無法到現場幫忙，但在海外仍心繫故鄉。休士頓河南省同鄉會會長楊寶華說，河南災情慘重，千年一遇， 河南省多地連降暴雨。鄭州、漯河、開封、新鄉、鶴壁、安陽等地沒有網絡。當地災情最嚴重的河衛輝市，湖水倒灌到全城外圍，災情慘重。

喻斌(左)和李雄同時宣佈配合民眾的善款同額捐助至2500元。（記者封昌明／攝影）

亞裔商會會長喻斌指出，休士頓曾發生水災，大家記憶猶新，這次河南的水災讓他們感同身受，他代表商會與李雄共同決定發起「你捐一元，我們同捐一元」的行動，捐款上限至2500美元，希望能將休士頓的愛心送到河南。