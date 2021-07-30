華商經貿聯誼會 8月22日社區安全與法律權益講座

社區安全與法律權益講座。（黃春蘭提供）

「休士頓 華商經貿聯誼會」將於2021年8月22日 (周日) 下午2時至4時舉辦「社區安全與法律權益」線上講座，邀請北德州 布蘭諾(Plano)副市長曹祖芳律師及另三位法官，談合法持槍、疫情 心理健康等議題。

休士頓華商經貿會員鄭佩玲律師(Kathy Cheng，曾競選德州最高法院大法官) 擔任講座主持人。講座議題包括無照持槍合法化的影響；擔任刑事法案大陪審團的重要性；後疫情心理健康問題之日益嚴重性；遺產認證、繼承權及監護權之必要性

德州州長已簽署法案從9月1日開始在德州開放持槍可以不需要任何許可證或執照 ，雖然如此，還是有些限制，不是任何槍枝都可以公開攜帶 (如只允許個人攜帶隱蔽性的手槍等), 不是任何場所 (如醫院、養老院等) 都可以無照攜槍，也不是任何人 (如罪犯、未成年人等) 都可以無照持槍。如何保護自己及家人的安全不受到持槍者的恫嚇，別讓犯罪進入民眾的生活，以及不在不知法理的情況下犯罪或被犯罪，成為重要議題。

曹祖芳律師以她多年柯林縣刑事檢察官、北德州及東德州聯邦法院第五巡迴法院上訴律師的經驗，分享她對開放無照持槍對社區安全的影響，提醒民眾攜帶槍枝法律須知以及暴力防治與應付暴力的辦法。此外，涉嫌槍枝案例是刑事法案，講員哈里斯縣刑事法庭法官Robert Johnson將強調擔任刑事法案大陪審團的重要性。

從去年初開始， 因為冗長的新冠疫情、社交隔離、孤獨、喪親、對健康的焦慮、前線醫護人員的工作壓力以及經濟下行、工作和財政的不穩定，形成一個傷害人們心理健康和幸福感的風暴。如何幫助人們重建疫後的生活是一門非常重要的課題。加上因新冠病毒不預期的死亡而造成的遺產認證 (probate) 問題、法定的遺囑要件與效力、遺產權、繼承權以及監護權等等案例。主講人Juli Mathew和 Toni M. Wallace兩位福遍縣法官將提升社區大眾的法律知識並認知個人遺囑和遺產規劃之重要性。

講座後段時間開放給與會者提問，全場將以華語主導或華語翻譯。

有意參加講座者，可電郵黃春蘭會長: [email protected]。Zoom Meeting 會議號碼和密碼將會通過電子郵件發送。