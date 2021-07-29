大流星德州天空爆炸 8月還有流星雨

達福地區流星墜落。(NBCDFW畫面截圖)

【福和市訊】7月25日傍晚，一顆大流星劃過北德州 天空並兩度爆炸，許多住宅的監控器錄下了這個過程，天文學家指出，目前正是水瓶座流星雨和英仙座流星雨交集的時節；幸運的話，8月12、13日會再看到流星雨。

北德州5號電視台NBCDFW在25日的深夜新聞中，播放了許多段觀眾傳進來的視頻，在天空還沒有全黑的8時56分，一顆白亮的流星從西南方向東北方劃去，與空氣摩擦產生高熱後，發生兩次爆炸，然後消失在夜空中，前後只有短暫的幾秒鐘。有些居民表示除了看到亮光之外，還聽到爆炸的響聲，連房子都被震動。

同日在北歐斯堪地那維亞半島(Scandinavia Peninsula)南部也出現一顆大流星，挪威流星網路(Norwegian Meteor Network)指出，那顆大流星是在首都奧斯陸(Oslo)北邊約55哩處進入大氣層。

另外，位在歐洲東南部的羅馬尼亞(Romania) ，許多居民表示那天也看到一顆大流星。NBCDFW的氣象師指出，特別大的流星比較可能沒有完全焚毀，如果燃燒剩下的部分落到地面，就成為隕石(meteorite) ，而隕石是非常貴重的珍品。

天文學家指出，目前正是水瓶座流星雨(Aquarids meteor shower)的高潮，也是英仙座流星雨(Perseids meteor shower)起始的時候，這兩場流星雨發生在仲夏，最適合民眾觀賞，所以天氣如果晴朗，晚上可以全家到院中仰臥在躺椅或草地上觀賞流星。

水瓶座流星雨規模比較小，而且目前明月會出現在夜空中，所以不容易看到較小的流星。但接下來的英仙座流星雨是每年三大流星雨中的一個，到8月12-13日高潮的時候，月亮不會出來攪局，在最理想的觀星狀況下每小時可以看到至少幾十顆流星，所以千萬不要錯過這個良機。