工廠10萬磅乙酸外洩 2死30傷

拉波特的利安德巴塞爾工廠發生10萬磅的乙酸外洩事件，造成30人受傷、兩人死亡。（KHOU）

利安德巴塞爾工業公司（LyondellBasell）位於德州 拉波特 （La Porte）的工廠發生外洩事件，10萬磅的乙酸（acetic acid）意外漏出，導致兩人死亡，30人受傷，但身分不明。拉波特位於休士頓 市東南方，與休士頓同屬哈里斯縣。

利安德巴塞爾位在Miller Cut Off Road 1515號的工廠，27日晚間7時許發生乙酸外洩事件，源頭是乙酸反應槽，情勢已獲得控制。資深副總裁Michael Vanderson表示，他們會徹查這次事件，確保以後不會再度發生。不過，新澤西州愛迪生市（Edison）的工廠，2020年8月間也曾發生過外洩事件，導致兩人中毒送醫。

調查人員仍在釐清案情，但已知兩人死亡，30人送醫治療。目前仍有三人留院觀察，其中一名傷勢較重。拉波特工廠負責人Stephen Goff表示，一名重傷者與燒灼有關，其他人則是呼吸困難。

Stephen Goff表示，乙酸反應槽當時正部分停運，方便人員例行維修。約有10萬磅的乙酸外洩，但是獲得快速控制，並未排到廠外，廠內已經進行消毒。依媒體所見，28日上午，員工已經陸續返工。

參與調查的單位眾多，包括德州的環境品質委員會（TCEQ）、職業安全與衛生廳（OSHA），哈里斯縣的消防局、縣警第八分局、 國土安全暨緊急事務辦公室。消防局副局長Bob Royall表示，目前還不清楚事態，因為公司還要先除汙後才能讓人員進入。化學物質安全團隊預計28日晚間抵達。

環境品質委員會表示，外洩的物質包括觸媒、乙酸、碘甲烷與碘化氫，目前正在廠內進行消毒。哈里斯縣消防局說，這些化學物質是用來製造醫療用品與食品等級的醋。哈里斯縣汙染管控局（Pollution Control Services Department）說，附近地區的空氣並未受到影響，但會持續監控。