「選舉權長征」出發 赴奧斯汀抗議

民權團體與非裔教會號召的「選舉權長征」，28日上午7時從喬治城出發，預定31日於奧斯汀的州議會大樓前集合抗議。(KHOU)

【奧斯汀訊】民權團體與非裔教會號召的「選舉權長征」，28日上午7時從喬治城「基督路德教堂」(Christ Lutheran Church)出發，大隊人馬預定在31日(周六)上午8時，於奧斯汀的州議會大樓前集合抗議。

這次「為民主的道義長征」(Moral March for Democracy)全程27哩，從周三至周五每天上午步行幾個小時，所以每天平均不到十哩，好讓年長者與體能欠佳的人士也能參加。31日上午8時，主辦單位希望會有1萬人在首府的州議會大樓前集結，抗議德州共和黨 掌政者所制定的緊縮投票 權法案。

因為有人在網路上發布威脅，長征的確切路線沒有公布給外界，主辦單位並在沿途雇用保安維持秩序。2020年挑戰克魯茲(Ted Cruz)聯邦參議員席位的歐洛克(Beto O’Rourke) ，是「由人民給力」(Powered by People)組織的創始人，他在出發前致詞指出，德州原本就是最盡力阻礙少數族裔、貧苦州民投票的州，現在州長、副州長和檢察長以及州議會還想繼續提高投票困難度，好讓共和黨在德州永遠執政，完全不顧民主制度的基本原則。

「窮人運動」(Poor People’s Campaign)組織的領袖巴柏牧師(Rev. William Barber)是主辦這次長征活動的人，他指出，在1960年代的黑人民權運動中，數千人從阿拉巴馬州的賽爾瑪(Selma)步行54哩到首府蒙哥馬利(Montgomery)，抗議政府給黑人設下的重重障礙，這種浩大的示威行動最後終於讓國會通過「1965年投票權利法案」(Voting Rights Act of 1965) ，替少數族裔爭取到投票權。

德州目前正逢新冠疫情第四波的侵襲，主辦單位只接受已注射疫苗者登記，沒有打預防針的人，到時必須出具檢疫證書才能加入，所有參加的人都必須全程戴口罩。